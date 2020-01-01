امام راحل تمام محاسبات سیاستمداران دنیا را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد اسماعیل کوثری صبح چهارشنبه و همزمان با دهه بصیرت در چهارمین یادواره شهدای فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران که با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و جمعی از مسئولان شهرستان ورامین برگزار شد، طی سخنانی بیان کرد: بر همه ما تکلیف است که نشان دهیم که باید امیدوار باشیم و می‌توانیم بر همه مشکلات و معضلات فائق بیاییم.

کوثری افزود: انسان‌های نا آگاه و مسئولین دنیا طلب نگذاشتند که امیر المومنین در صدر اسلام حکومتش را ادامه دهد و عدل و عدالت را پیاده نماید و در زمانی که همه دنیا را به سوی مادیات حرکت می‌دادند و با ۲ تفکر غرب و شرق مواجه بودند امام عظیم الشان ما با دست خالی و در سن ۷۷ سالگی جلوی تمام این تفکرات ایستاد.

جانشین قرارگاه ثارالله سپاه با بیان اینکه امام خمینی (ره) تمام این محاسبات دنیایی سیاستمداران که از دید خودشان برجسته دنیا بودند را به هم ریخت گفت: امام توانست در نهایت گفتمان اسلام ناب محمدی را حاکم کند.

وی بیان داشت: این چنین است که مردم و ملت ایران که با این مکتب بسیار آشنا بودند، هستند و خواهند بود، انشااله راه را ادامه خواهند داد و با لبیک گفتن این ملت آن چنان شد که تمام این تفکر مادی که دنیا را بین خودشان تقسیم کرده بودند از هم گسیخته شد.

کوثری اظهار داشت: در آن زمان ایران و پاکستان از آن آمریکا و عراق و هند از آن شوروی سابق و یمن شمال و جنوبی و حتی آلمان شرقی و غربی همه این کشورها تقسیم شده بود اما امام با دست خالی آمد و کلام و شعارش برخاسته از بطن آیات قرآن و کلام ائمه معصومین بود و آن چنان بر آنان تاخت که آنان متحیر شدند.

جانشین قرارگاه ثارالله سپاه با تاکید بر اینکه قبل از پیروزی انقلاب و زمان پهلوی و قاجار باید مطالعه شود بیان داشت: بیش از ۲ برابر و نزدیک به ۳ میلیون مترمربع از وسعت فعلی کشور ما را به بیگانگان داده اند و در این در اثر بی عرضگی و نادیده گرفتن مردم رخ داده است که اخرین مورد موضوع بحرین در سال ۵۱ بود که انگلیس‌ها تصمیم گرفتند که بحرین را از ایران جدا و مستقل کنند و می‌بینیم که ۴۰ سال است باز هم به دنبال این هستند که بتوانند گوشه‌ای از خاک ایران را تصرف کنند اما با توجه به احترامی که امام و رهبری برای مردم قائل هستند دشمن نتوانسته به مقصد خود برسد.

کوثری گفت: اگر مردم امام و رهبری را حمایت نکنند کاری پیش نخواهد رفت چرا که مکتب ناب اسلام بر مردم سالاری تاکید داشته است همانطور که وقتی امام علی بر مسند کار نشست مردم و کارگزاران وقت به امام بی وفایی کردند و این مسند ۴ سال بیشتر طول نکشید.

وی افزود: طبق بیان امام راحل، امت امروز از امت صدر اسلام بهتر هستند و اگر مادر و پدران شهدا فرزندان خود را منع از جبهه می‌کردند نمی‌توانستیم اکنون با افتخار در بین ملت‌ها سربلند باشیم انسان‌ها وملت هایی که خواهان پیشرفت هستند باید فداکاری کنند و قطعاً به پیروزی خواهند رسید.