حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبت نام متقاضیان جدید کمک معیشتی اظهار داشت: متأسفانه از ساعت ۲۲ شب گذشته (دهم دیماه) همزمان با آغاز ثبت نام متقاضیان جدید، بسیاری از خانوارها به سایت مراجعه کردند و ترافیک سامانه به شدت افزایش یافته است.

وی افزود: حدود ۶۶۶ هزار نفر از سرپرستان خانوار دریافت‌کننده کمک معیشتی که در «لیست یارانه بگیران قرار ندارند»، در بازه زمانی سوم تا بیستم آذرماه، شماره ملی خود را با شماره‌گیری # ۶۳۶۹ * از طریق تلفن همراه ثبت کردند که در این مرحله، تقاضا می‌شود فقط این گروه از سرپرستان خانوار، تقاضای خود را در سامانه ثبت کنند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تأکید کرد: فقط سرپرستان خانوار متقاضی کمک معیشتی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند؛ اما در بازه سوم تا بیستم آذرماه کد دستوری مذکور را با شماره موبایل خود شماره‌گیری کرده‌اند، می‌توانند تا ۲۴ دی‌ماه به سایت hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

میرزایی تصریح کرد: پس از ورود به سایت دو بخش «ثبت خانوار جدید» و «ورود به سامانه» وجود دارد. سرپرستان خانوار متقاضی کمک معیشتی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند و قبلاً کد دستوری را شماره‌گیری کردند، باید گزینه ثبت خانوار جدید را انتخاب و اطلاعات شماره ملی، جنسیت، سال تولد، ماه تولد و روز تولد، تلفن همراه و تصویر امنیتی خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: چنانچه سرپرست خانوار پیش از این برای دریافت یارانه نقدی در سال 93، اطلاعات خود را ثبت کرده باشد، اطلاعات خانوار آنها در پایگاه داده موجود است که این افراد، پس از درج اطلاعات مذکور، مستقیما به بخش«ورود به سامانه» هدایت می‌شوند؛ اما چنانچه هیچ زمانی برای دریافت یارانه نقدی اقدام نکردند، از طریق پیامک، اقدام مقتضی برای آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

میرزایی تأکید کرد: متقاضیان دقت کنند در زمان ورود به سامانه حمایت، به هیچ وجه فیلترشکن آنها نباید روشن باشد.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: در مورد زمان مراجعه سایر متقاضیان کمک معیشتی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند و در گذشته نیز کد دستوری #۶۳۶۹* را شماره‌گیری نکردند، بعداً اطلاع رسانی خواهد شد.