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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دسته‌بندی متقاضیان برای ورود به سامانه معیشتی

دسته‌بندی متقاضیان برای ورود به سامانه معیشتی

سخنگوی ستادشناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: فقط متقاضیان کمک معیشتی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند،اما در گذشته کد دستوری #۶۳۶۹* را شماره گیری کردند، می توانند تقاضای خود را ثبت کنند.

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز ثبت نام متقاضیان جدید کمک معیشتی اظهار داشت: متأسفانه از ساعت ۲۲ شب گذشته (دهم دیماه) همزمان با آغاز ثبت نام متقاضیان جدید، بسیاری از خانوارها به سایت مراجعه کردند و ترافیک سامانه به شدت افزایش یافته است.

وی افزود: حدود ۶۶۶ هزار نفر از سرپرستان خانوار دریافت‌کننده کمک معیشتی که در «لیست یارانه بگیران قرار ندارند»، در بازه زمانی سوم تا بیستم آذرماه، شماره ملی خود را با شماره‌گیری # ۶۳۶۹ * از طریق تلفن همراه ثبت کردند که در این مرحله، تقاضا می‌شود فقط این گروه از سرپرستان خانوار، تقاضای خود را در سامانه ثبت کنند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی تأکید کرد: فقط سرپرستان خانوار متقاضی کمک معیشتی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند؛ اما در بازه سوم تا بیستم آذرماه کد دستوری مذکور را با شماره موبایل خود شماره‌گیری کرده‌اند، می‌توانند تا ۲۴ دی‌ماه به سایت hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

میرزایی تصریح کرد: پس از ورود به سایت دو بخش «ثبت خانوار جدید» و «ورود به سامانه» وجود دارد. سرپرستان خانوار متقاضی کمک معیشتی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند و قبلاً کد دستوری را شماره‌گیری کردند، باید گزینه ثبت خانوار جدید را انتخاب و اطلاعات شماره ملی، جنسیت، سال تولد، ماه تولد و روز تولد، تلفن همراه و تصویر امنیتی خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: چنانچه سرپرست خانوار پیش از این برای دریافت یارانه نقدی در سال 93، اطلاعات خود را ثبت کرده باشد، اطلاعات خانوار آنها در پایگاه داده موجود است که این افراد، پس از درج اطلاعات مذکور، مستقیما به بخش«ورود به سامانه» هدایت می‌شوند؛ اما چنانچه هیچ زمانی برای دریافت یارانه نقدی اقدام نکردند، از طریق پیامک، اقدام مقتضی برای آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

میرزایی تأکید کرد: متقاضیان دقت کنند در زمان ورود به سامانه حمایت، به هیچ وجه فیلترشکن آنها نباید روشن باشد.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان حمایت معیشتی گفت: در مورد زمان مراجعه سایر متقاضیان کمک معیشتی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند و در گذشته نیز کد دستوری #۶۳۶۹* را شماره‌گیری نکردند، بعداً اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4813143
محمد جندقی

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    نظرات

    • یکانی IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
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      بازنشته تامین اجتماعی هستم با 1500000 هزار تومان اعتراض کردم یک حساب بلند بالا دراورده اند کاش قبلا میگفتند بابا نمیدیم خلاص
    • نادری IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
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      این گل پسر دروغ میگویند چون من هرچه شماره گیری میکنم جوابش اینه که :شهروند گرامی مهلت اعتراض عدم دریافت حمایت معیشتی به اتمام رسیده است.بنده معلم هستم ودریافت نکرده ام .
    • Mersad313 IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
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      باسلام. متاسفانه اصل عدالت در خصوص يارانه معيشتي رعايت نگرديده است. بسياري از افرادي كه داراي شروط نبودند در همان مرحله اول مشمول گرديدند . اگر امكان دارد راست آزمايي اطلاعات براي همه افراد اجرا شود.
    • Mersad313 IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام. متاسفانه اصل عدالت در خصوص يارانه معيشتي رعايت نگرديده است. بسياري از افرادي كه داراي شروط نبودند در همان مرحله اول مشمول گرديدند . اگر امكان دارد راست آزمايي اطلاعات براي همه افراد اجرا شود.
    • محمد امین ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
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      عجب مدیر بی برنامه و احمقیه بابا چقدر ما رو بازی میدید بخاطر حقمون.من یه کارمن 9 سال خدمتم نه خونه دام نه همسر شاغل اینبارم سایت میگه اطلاعات صحیح نیست چکار کنم؟؟/؟
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
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      فقط ۶۶۶ هزار نفر در مرحله اول مجاز به ثبت‌نام هستند.... 666 ؟؟؟؟؟؟ در متن از یک عدد حدودی صحبت شده ولی شما این عدد را تیتر کردید... خوبه که به جنبه های زبانی و فرمی هم در تولید خبر دقت کنید.
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
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      666 عدد مورد علاقهخ شیطان پرستان در تیتر چکار می کند؟
    • محبوب IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
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      فکر کنم خودتان را مسخره کردید این که ثبت نمیشود
    • سید IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم من یه کاسب هستم ی بانک خانوادگی هم دارم که اعضا ماهیانه به حساب من اقساط رو واریز میکنن من هم واریز میکنم به حساب شخصی که نوبت وامش هست اون مبالغ رو ستاد معیشتی جزو درامد من زده
    • سید IR ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
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      2. من دسته چک دارم اقوام و دوستان از من چک میگیرن برای خریدهای خودشون مبلغ چک رو به حسابم واریز میکنن ستاد معیشتی این رو جزو درامد من زده
    • سید IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      3.ما کاسب هستیم جنس میخریم با میزانی درصد سود خدمات میدیم ستاد معیشتی تمام مبلغ دریافتی از مشتری رو جزو درامد زده یعنی اگر ده میلیون جنس میخریم سه میلیون سودش هست رو ستاد تمام اون ده میلیون رودرامدزده
    • سید IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اگر شما دو میلیون داشته باشی و مثلا چهارتا حساب داشته باشی این مبلغ را به حسابهایت انتقال بدی برای کاری هربار امین مبلغ را جزو درامدت حساب میکنه یعنی چهاربار جابجا کرده باشی درامدت میشه هشت میلیون
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ماه قبل واسه ما ریختن این ماه نریختن، خیلی ها مثل ما هستن جریان چیه ؟لطفا پیگری کنید
    • سید IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ایرادات نحوه محاسبه فراوان هست دوستانی دارم که فقط چند صد میلیون سپرده دارن چندین ملک همه هم بنام خودشون جالب اینکه درهمون مرحله اول کمک معیشتی هم دریافت کردن
    • سید IR ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      1 0
      پاسخ
      ما که دستمون به مسؤلین نمیرسه. لطفا شما خبرنگاران مشکلات این طرح رو به گوش برسونید واقعا در اون ستاد نفر نبود بگه این کسبه اگر ده میلیون ماهیانه فروش کنن کل مبلغ مگه سودش هست که جزو درامدش حساب بشه
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      3 0
      پاسخ
      مردم رو ترسوندن.درسامانه نوشته اگر اعتراض برای عدم دریافت بسته معیشتی بزنید. و دوباره جواب منفی باشه یارانه 45 هزارتومنی تون رو هم قطع میکنیم
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      1 0
      پاسخ
      واقعا که انصاف نیست.ما یه خانواده ۴نفری با حقوق زیر دو میلیون که دوماه پیش بخاطر فروش ماشین ۲۸تومن به حساب یکی از اعضای خانواده اومده.به ما بسته معیشتی تعلق نگرفته.از خدا بترسید که دارید حق و ناحق می کنید
    • Kargary IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تورو خدا برا ما هم واریز کنید نیاز داریم. توروخدا
    • مهدی AE ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بخدا من بیکار هستم تورو خدا بهم کمک کنید این یارانه معیشتی بحسابم واریزبشه
    • داود IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
      2 0
      پاسخ
      سلام در سامانه ۶۳۶۹ثبت خانوار ثبت کردم.پیامک برام نیومده. ثبت خانوار جدید را انجام دادم برای ورودبه سامانه همه مشخصات را میزنم ولی تصویر امنیتی را میزنم مینویسه اطلاعات شما صحیح نیست .چکار کنم.
    • تقی قدیری IR ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام من نمیدونم چطور حساب میکنند بنده چندین بار اعتراض کردم امامتاسفانه کسی توجه نمی کند بنده در روستا زندگی میکنم وهیچ بیمه ای ندارم وخودم کارگر هستم با چهار سر عائله معشیتی به من تعلق نگرفت مراجعه کردم درسایت گفتند بالای هفت میلیون درامد دارم باچه چیزی حساب کردید بنده یک گارگر ساده هستم ا3500درا

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