به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه الاتحاد گزارش داد که قرار است نخستین رآکتور هستهای امارات اوایل سال جاری میلادی به بهرهبرداری برسد.
بر اساس این گزارش، نیروگاه هستهای «براکه» در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به بهرهبرداری خواهد رسید.
راکتور براکه یکی از چهار راکتور امارات خواهد بود که در صورت بهرهبرداری، نام این کشور را به عنوان نخستین کشور عربی دارای انرژی هستهای به ثبت خواهد رساند.
چهار راکتور هستهای امارات در مجموع ۵ هزار و ۶۰۰ هزار مگاوات برق تولید خواهند کرد.
راکتور براکه در نزدیکی ابوظبی قرار دارد و ظرفیت تولید یک هزار و۴۰۰ مگاوات برق را داراست.
نظر شما