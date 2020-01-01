پژوهش و تحقیقات پیوست عملیاتی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عسگری نیکزاد صبح چهارشنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانش آموزی در استان با تاکید برعملیاتی و کاربردی شدن پژوهشها اظهار داشت: مبانی نظری برای اجرایی شدن باید شکل عملیاتی گیرد و پژوهشها باید پیوست عملیاتی داشته باشند.
وی افزود: باید نتیجه تحقیقات به گونهای باشد که قابلیت اجرا در مدارس باشد و گرفتن بازخورد این پژوهشها امری مهم است و نباید نسخهای را بپیچیم و رها کنیم.
وی ادامه اد: اگر قرار است کشور مسیر درست را بپیماید باید پژوهش نهادینه شود و تحقیقات و پژوهش باید قابلیت اجرا داشته باشد و بتوان آن را ارزیابی کرد.
نیکزاد تصریح کرد: اگر قرار باشد از تحقیقات بهره بریم موضوعات خوب را در دستور کار قرار دهیم و آن را به عنوان نسخه شفابخش بپذیریم و اجرایی کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: اگر از تحقیقات و پژوهشها نتیجه نگیریم، منابع و وقت نیروی انسانی را هدر داده ایم و زیان کردیم و اگر نتایج پژوهشها عملیاتی نشود زیان به حساب میآید.
وی خواستار تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی در استان شد و گفت: قبل از اینکه تحقیقات را شروع کنیم باید مدیران را توجیه کنیم تا آن را بپذیرند و نباید با روشهای آزمون و خطا، به سازمان هزینه تحمیل کنیم و جایگاه کارشناس پژوهشی را یک جایگاه استراتژیک بدانیم.
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