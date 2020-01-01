سرهنگ محسن دالوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و موتورسیکلت در برخی از نقاط شهر اهواز، بررسی موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۸ اهواز با انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت اعضای این باند را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در طی یک اقدام ضربتی، تمامی نفرات این باند چهار نفره سارقان خودرو و موتورسیکلت را دستگیر کردند.

سرهنگ دالوند تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌های پلیس به هشت فقره سرقت خودرو و موتورسیکلت در نقاط مختلف شهر اهواز اعتراف و در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه متهمان، تعداد پنج دستگاه خودرو سواری پراید و سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف که بعد از شناسایی توسط مالباختگان، به صاحبانشان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی کلان‌شهر اهواز در پایان ضمن اشاره به اینکه سارقان پس از صدور قرار تأمین از جانب مقام قضائی روانه زندان شدند، از شهروندان درخواست کرد؛ با رعایت و به‌کارگیری اصول پیشگیری از سرقت خودرو سارقان را در کارشان ناکام بگذارند.