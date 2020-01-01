به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نصوری امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: طی ۹ ماه امسال مردم استان کرمانشاه ۵۷۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند که شاهد رشد ۱۶ درصدی در زمینه پرداخت صدقه هستیم.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار صندوق صدقات خانگی در سطح استان تعبیه شده است، افزود: سه هزار صندوق صدقه از سطح معابر برداشته و جانمایی جدید شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه بیان داشت: ۲۴ میلیارد تومان زکات از یک هزار و ۴۱۶ روستای استان جمع آوری شده که استان کرمانشاه از نظر تحقق درآمد زکات، در رتبه نخست کشور قرار دارد.

این مسئول عنوان کرد: ۲۰ درصد زکات جمع آوری شده صرف پروژه‌های عام المنفعه و مابقی به نیازمندان پرداخت می‌شود.

نصوری افزود: در سطح استان منطقه اورامانات و در سطح شهرستان کرمانشاه منطقه چهار بیشترین مشارکت را در پرداخت زکات داشتند.

وی عنوان کرد: همچنین در قالب طرح اکرام محسنین ۱۷ میلیارد و ۳۶۰ میلیون جمع آوری شده و از این نظر نیز استان کرمانشاه در رتبه اول قرار دارد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه ادامه داد: مجموع کل درآمدهای حوزه مشارکت‌های مردمی ۸۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد داشته است.

اجرای طرح پویش مردمی جذب ۲۵ هزار حامی

این مسئول از اجرای طرح پویش مردمی جذب ۲۵ هزار حامی خبر داد و افزود: درصدد هستیم تا پایان سال ۲۵ هزار حامی برای خانوارهای ایتام و محسنین جذب کنیم و در این راستا از ظرفیت کارکنان ادارات و دانش آموزان و فرهنگیان استفاده خواهد شد.

نصوری تصریح کرد: در این طرح هر کارمند حامی یک یتیم، هر کلاس درس حامی فرزندان ایتام و هر حامی جدید با جذب یک حامی دیگر حامیان جدید هستند.

وی با بیان اینکه طرح جذب ۲۵ هزار حامی از ماه گذشته آغاز شده، عنوان کرد: در این بازه زمانی دو هزار نفر حامی جذب شده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در طرح جذب ۲۵ هزار حامی هر حامی حداقل باید ۱۰ هزار تومان بپردازد.

وجود بیش از ۲۱ هزار حامی در کرمانشاه

این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ هزار و ۶۸۴ حامی در سطح استان وجود دارد، گفت: همچنین شمار ایتام کرمانشاهی به چهار هزار و ۵۶۵ نفر و خانوارهای محسنین به دو هزار و ۵۱۰ خانوار رسیده است.

نصوری با بیان اینکه خانواده‌های محسنین سرپرست بیمار یا شرایط خاص دارند، عنوان کرد: میانگین درآمد هر فرزند یتیم ۳۳۴ هزار تومان است که از میانگین کشوری بالاتر است.

وی از انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: افراد نیازمندی که به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند در صورت داشتن شرایط به کمیته امداد معرفی می‌شوند.

فعالیت ۸۵ مرکز نیکوکاری در کرمانشاه / ‏وجود‬ ۱۵۰۰ خیر ثابت

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه روزانه بر شمار مراکز نیکوکاری افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۵ مرکز نیکوکاری با محوریت محله‌ای بودن در سطح استان کرمانشاه وجود دارد که حداقل یک هزار و ۵۰۰ خیر ثابت دارند.

این مسئول افزود: طرح‌های صدقات، اطعام نیازمندان، مفتاح الجنه، طرح‌های مناسبتی، اکرام محسنین، برکت و رضوان از دیگر طرح‌های اجرایی کمیته امداد است.

نصوری با بیان اینکه امکان پرداخت صدقه به صورت روزانه از طریق سامانه #۸۸۷۷*۰۸۳* فراهم است، بیان کرد: تاکنون ۵۰ میلیون تومان صدقه به صورت الکترونیک پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین به منظور تحویل صندوق‌های صدقات خانگی متقاضیان می‌توانند با سامانه ۳۸۲۴۰۷۷۶ تماس حاصل کنند.