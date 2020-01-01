آرای جدید چند بازیکن فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت ایزد سیف الله پور از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۳۷ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۶۹۰ ریال محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت اعلام کرد خواسته خواهان نسبت به مازاد محکوم به مندرج در بند ۱ مردود اعلام می گردد. (رای غیرقطعی است)

*در پی شکایت هیات فوتبال تهران از پیمان میری، بازیکن باشگاه آلومینیوم اراک، این بازیکن محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ۸۵۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان شد. (رای قطعی است)

*در پرونده شکایت هیات فوتبال تهران از رضا علیاری، بازیکن باشگاه نساجی مازندران، این بازیکن به پرداخت مبلغ ۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ۸۵۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. (رای قطعی است)