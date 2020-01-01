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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶

عبدالقادر المرتضی:

تحویل اسرای سعودی به صلیب سرخ/منتظر اقدام مشابه از سوی دشمن هستیم

تحویل اسرای سعودی به صلیب سرخ/منتظر اقدام مشابه از سوی دشمن هستیم

رئیس کمیته امور اسیران یمن از تحویل دادن ۶ تن از اسیران سعودی به صلیب سرخ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته ملی امور اسیران یمن از تحویل دادن ۶ تن از اسیران سعودی به صلیب سرخ خبر داد.

وی افزود: این اقدام بنا به دستور رهبران ما صورت گرفت.

المرتضی تصریح کرد: ما منتظر اقدامات مشابه از سوی متجاوزان برای آزاد کردن اسیرانمان هستیم.

نیروهای انصارالله پیش از این نیز در چند مرحله تعدادی از اسیران ائتلاف متجاوز سعودی را تبادل کرده بودند.

این نیروها بارها در عملیات میدانی خود موفق شده اند تعداد زیادی از عناصر ائتلاف متجاوز را به اسارت بگیرند.

کد مطلب 4813172
فاطمه صالحی

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