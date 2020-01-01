به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات سه شنبه (۱۰ دی) در جمع اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بر اساس آموزه های دینی و آیات الهی همه اقدامات باید بر پایه مسائل علمی و با بهره گیری از تجارب مفید انجام شود، گفت: اگر این فرآیند در فعالیت‌های این ستاد اجرا شود، از برکات زیادی بهره مند خواهیم شد.

وی بر تعیین راهبرد مبارزه با علت ها یا معلول ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: برای از بین بردن قاچاق باید با علت ها مقابله کرد.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه ثروت جامعه در صورت عدم وجود راهکارهای قانونی جذب سرمایه، به سمت قاچاق سوق پیدا می کند، افزود: توسعه امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، حفظ حرمت و شأنیت تولید کنندگان و دست گیری و حمایت از عناصر مولد موجب ارتقای تولید داخلی و کاهش قاچاق می شود.

علوی افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به صورت ریشه ای انجام شود و باید به این مسئله اجماعی با همگرایی و همکاری همه دستگاه های مسئول با این مسئله مبارزه کرد.

وی به جایگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضرورت همکاری بازوان اجرایی امر مبارزه با قاچاق با آن تأکید کرد و گفت: وزارت اطلاعات همواره با این ستاد همراه بوده است و به این رویه باقوت ادامه می‌دهد.

وزیر اطلاعات به اقدامات هم فکری و طراحی های نرم افزارانه وزارت اطلاعات با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روز به روز اثرات آن افزایش می یابد، اشاره کرد و افزود: نگاه راهبردی به این موضوع اجرای اقدامات پیشگیرانه است.

علوی با بیان اینکه با مفاسد کلان اقتصادی بدون اغماض برخورد می کنیم، افزود: در کنار اینگونه اقدامات از تولیدکنندگانی که دچار خطاهای احتمالی می شوند، دست گیری می کنیم چرا که به فرمایش مقام معظم رهبری تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمن هستند.

وی گفت: تبلیغات کنونی وجود فساد با شرایط واقعی متفاوت است و آنچنان بر طبل فساد می کوبیم و از مبارزه با فساد استفاده سوء می کنند که جامعه را دچار سیاه نمایی می کنند.

وزیر اطلاعات افزود: ترویج ناامنی اقتصادی در فضای جامعه موجب کاهش اهتمام سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به فعالیت های اقتصادی می شود.

علوی در بخش دیگری از سخنانش بهترین پوشش امنیتی کشور را حضور مردم در مرزها دانست و بر تقویت وضع اشتغال و معیشت مرزنشینان تأکید کرد و اظهار داشت: باید سازوکار و چارچوب های لازم برای تامین اشتغال و معاش مرزنشینان در نظر گرفته شود تا شاهد کاهش قاچاق کالا و ارز در این مناطق باشیم.

وی خطاب به رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: با توجه به ارتقای سطح علمی سربازان گمنام امام زمان(عج) و اقدامات دانش بنیان در عرصه ی گمنامی آماده رفع نیازهای اعلامی این ستاد هستیم.

وزیر اطلاعات همچنین سالروز ولادت حضرت زینب(س) را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد بتوانیم در ابلاغ پیام شهدا به آن حضرت تأسی کنیم.