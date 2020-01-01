۴ میلیون مسافر از مازندران به مناطق مختلف کشور جابجا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیروان مظلومی اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال سه میلیون و ۹۶۷ هزار و ۳۰۵ مسافر از مبدا استان مازندران با تعداد ۶۷۷ هزار و ۷۸۱ فقره صورت وضعیت بر خط صادر شده به سایر نقاط کشور از طریق پایانه‌های مسافربری جابجا شده‌اند و تعداد مسافرین جا بجا شده از مبدا استان مازندران نسبت به سال گذشته با رشد ۲و ۷ درصدی همراه بوده است.

مظلومی خاطرنشان کرد: طی این مدت ۴۴ هزار و ۳۴۳ نفر از پیش فروش اینترنتی برای مسافرت از مبدا استان مازندران به سایر نقاط کشور استفاده کردند که این مورد نسبت به سال گذشته که ۴۱ هزار و ۹۷۵ نفر بوده است با رشد ۳.۵ درصدی همراه بوده است.

وی در ادامه افزود: تعداد شرکت‌های حمل و نقل مسافر فعال در استان را ۲۱۱ شرکت بوده که از این تعداد ۶۲ شرکت اتوبوس - ۱۱۵ شرکت سواری-کرایه و ۱۶ شرکت مینی بوس و ۱۸ ترکیبی است.