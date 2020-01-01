پلمب ۲۸۰ واحد صنفی متخلف در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن حیدری با اشاره به پلمب ۲۸۰ واحد صنفی در شهرستان کرمانشاه طی آذر ماه اظهار داشت: پلمب این واحدها در راستای ماده ۲۷ و۲۸ قانون نظام صنفی و برخورد با واحدهای متخلف توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت و با همکاری اتاق اصناف و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.
وی ادامه داد: این واحدهای صنفی شامل قلیانسراها، کافیشاپ ها (قهوه سرا)، آرایشگاههای زنانه، آموزشگاههای ورزشی بانوان و آقایان، طلافروشیها، ضایعات فروشیها، تالارها، عطاریها و… هستند.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در راستای برخورد با سفره خانهها و قلیانسراهای غیرمجاز سطح شهر کرمانشاه تعداد ۱۱۸ عدد قلیان و یک هزار و ۲۳۷ حبه انواع قرصهای روانگردان و نیروزا به همراه یک هزار و ۳۷۰ سی سی شربت متادون کشف و جمع آوری شد.
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