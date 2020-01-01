فشارها برای تصویب FATF مشکوک است/ برجام در باتلاق قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (چهارشنبه) در آیین افتتاحیه دستاوردهای علمی-پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص ضمن تبریک روز میلاد پرچمدار کربلا و گفتمان عاشورا حضرت زینب (س)، گفت: امیدوارم این انقلاب و جهش اجتماعی و سیاسی که در ملت ایران با توسل به انسانهای پاک، آزاده و هدایت بخش آغاز شده است به همه اهداف خود برسد.
وی تاکید کرد: در دنیای امروز هرچه انسان جلوتر میرود بر پیچیدگی امور زندگی و عدم اطمینانهای اداره جوامع افزوده میشود بنابراین انسان امروز بیش از دیروز نیاز به فکر و اندیشه دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر در گذشته مسائل زندگی و سیاست ساده بود امروز مسائل روز به روز پیچیدهتر میشود، افزود: عصری که ما در آن قرار داریم با شتاب بیشتری تعاملات و روابط جهانی را به هم گره زده و ارتباط داده است.
رضایی اظهار داشت: کوچکترین اتفاقی که امروز در «وال استریت» آمریکا صورت میگیرد در کمتر از یک ساعت تمام بازارهای دنیا را تحت تاثیر قرار میدهد. در فضای مجازی همینطور است، مسالهای در آن طرف دنیا توئیت میشود و آن سوی دیگر تحت تاثیر قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تعاملات و ارتباطات در دنیا بسیار زیاد شده و مسائل را پیچیده کرده است، خاطرنشان کرد: اگر قبلاً ما در ریاضیات تابع را از یک متغیر تشکیل میدادیم، امروز وقتی میخواهیم مسالهای را که تابعی از چندین متغیر با ضرایب متعدد است حل کنیم به اندیشه بزرگ و اطلاعات وسیع و گسترده نیاز داریم تا جواب روشنی برای حل معادله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مان پیدا کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در چنین شرایطی انقلاب اسلامی یکی از کانونهای مهم رویدادهای بین المللی در بعد اقتصادی، سیاسی و تغییر و تحولات جهانی در چهار طرف جغرافیای ما محسوب میشود، تاکید کرد: در شرق ما چین و هند، در شمال روسیه، در غرب آسیای جنوب غربی، آن طرف تر اروپا از «برگزیت» گرفته تا مسائل دیگر تحولات عظیمی در حال وقوع است و پر حادثه ترین مسائل را دارند که روی ایران اثر خواهد داشت.
رضایی اضافه کرد: یا از طریق انرژی یا از طریق افکار عمومی و تعاملات سیاسی وارد محیط ما میشوند. ایران در کانون پرحادثه ترین و پُر رویدادترین نقطه جغرافیای سیاسی جهان قرار گرفته است بنابراین به شدت در حوزه حکمرانی و زندگی مردم نیاز به فکر، اندیشه، تدبیر و پختگی داریم.
وی با تاکید بر اینکه هر کار شتابزده و کم مایهای ممکن است خوشحالی اولیه ای ایجاد کند اما هرچه جلوتر میرویم وارد فضاهای ناشناختهای قرار میگیریم که روی آن فکر نکردهایم، گفت: یک مورد آن، مساله برجام است. در برجام یک کار ملی صورت گرفت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: از حمایتهای قاطع رهبر انقلاب گرفته تا زحماتی که دولت و وزارت خارجه کشید و منتقدان دلسوزی که مرتب نقد میکردند و پیشنهاد میدادند از این رو کار بسیار بزرگی صورت گرفت اما به دلیل ندیدن بعضی از زوایای مهم راهبردی و برخی خوشبینی ها، میبینیم که کار به این بزرگی و گستردگی چطور در باتلاق گرفتار شده و در حقیقت راه پس و پیش ندارد.
رضایی بیان کرد: وقتی امروز از برداشتن گام پنجم هستهای صحبت میشود بحثهای بسیار جدی در کشور و همچنین در سطح بین الملل شروع میشود.
وی با بیان اینکه ایران از یک سو ناچار است گام پنجم هستهای را بردارد و از طرف دیگر منتقدان معتقدند ایران وارد فضای چالشی نشود، اظهار داشت: چرا چالش بد است و فکر میکنیم سکوت خوب است؟ این را اندیشهها باید به ما بگویند که چالش و سکوت چه جایی خوب است ضمن آنکه بدون تحقیقات و کار عمیق و با اقدامات شتابزده ما نمیتوانیم به نتایجی برسیم.
به دنبال جوانگرایی در مجمع تشخیص هستیم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت در دور جدید با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیده است که پژوهشهای خود را عمق بدهد، افزود: در این رابطه چند کار مهم را در پیش گرفتهایم. اولاً: جوانگرایی یا جوان سازی را در پژوهشهای مجمع آغاز کردهایم.
وی افزود: خوشبختانه هم در تهران هم در استانهای دیگر مراکز اندیشهای فوق العاده در حال رشد و شکوفایی به وجود آمده و پژوهشگران مبتکر و جوانی در سراسر کشور وجود دارد. اولین سیاست ما در پژوهش مجمع این است که جوانگرایی و جوان سازی را در سراسر کشور در پیش بگیریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: امروز پژوهشکده تحقیقات راهبردی میخواهد کانون تجمیع اندیشه راهبردی در کشور برای سیاست گذاریهای موثر همراه با دستاوردهای بالاتری را به وجود آورد. امروز افتتاح نمایشگاه یک فراخوان است تا از همه پژوهشگران جوان و با تجربه دعوت شود به ما بپیوندند و اندیشههایی که دارند را با پژوهشکده به اشتراک بگذارند تا همه با هم بتوانیم نظام را از همه یافتههای فکری خود بهره مند کنیم.
رضایی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی است بیان کرد: کاری که ما باید در مجمع انجام دهیم، پژوهشهایی در شان حکمرانی راهبردی کشور است. ایدههایی که باید تولید کنیم باید در شان حل مهمترین مسائل کشور و سطح منافع ملی باشد که لازمه آن همکاری همه دستگاههای کشور با مجمع است.
مجمع تشخیص رقیب دولت نیست
وی با بیان اینکه اگر عدهای بخواهند مجمع را به عنوان رقیب خود و یا تکرار خود در نظر بگیرند ظلمی به حاکمیت کشور است، تصریح کرد: مجمع تشخیص رقیب هیچ دستگاهی نیست و تکرار هیچ نهادی در کشور هم نیست. مجمع تشخیص نه تکرار مجلس است، نه تکرار شورای نگهبان و نه تکرار دولت است و نه رقیب مجلس و دولت و قوه قضاییه است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص یک عنصر و نهاد مکمل در حاکمیت و حکمرانی کشور است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع رقیب هیچ دستگاه و تکرار هیچ نهادی در کشور نیست، تصریح کرد: مجمع نه تکرار مجلس شورای اسلامی، نه تکرار شورای نگهبان و نه رقیب دولت است، بلکه جایگاه خود را دارد که به عنوان نهاد مکمل در قانون اساسی طراحی شده است به همین جهت ما انتظار همکاری داریم.
رضایی افزود: اینکه عدهای بخواهند FATF را سیاسی کنند و ما را در فشار بگذارند، مشکوک است. موافقین و مخالفین این دو کنوانسیون در مجمع در حال بحث هستند. البته باید این پرسش طرح شود که چرا مجمع FATF به پیوستن ایران فشار وارد میکند؟ چرا در بررسیهای یک نهاد حکومتی دخالت میکنید و میگویید باید سرعت ببخشد؟ به شما چه ارتباطی دارد؟
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر سیاستهای کلی نظام توسط رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است، تاکید کرد: از این رو سوال افرادی از نهادهای مختلف در قبال دلایل نظارت مجمع، صحیح نیست.
رضایی با بیان اینکه همه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات جلو رود، افزود: هفتهای دو جلسه برای بررسی FATF اختصاص دارد و ما وقت تلف نمیکنیم. تمام کارشناسان بحث کردند و میزگردهایی در همین پژوهشکده برگزار شد و موافقین و مخالفین صحبت کردند به همین جهت در مورد این موضوع زوایای زیادی وجود دارد که مصلحت نمیبینیم به آن وارد شویم.
وی گفت: خیلیها مجمع را به عنوان مرجع حل اختلاف میبینند در صورتی که مجمع وظایف دیگری دارد. گاهی مواردی پیش میآید که از جنبههای مختلف سیاسی و اجتماعی نیاز به پژوهشهای زیادی میبینیم.
بر اساس این گزارش در این نمایشگاه، دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در یک سال اخیر به نمایش گذاشته شد و یاسر برخورداری معاون علمی پژوهشی این پژوهشکده، محمد مجید فولادگر رئیس گروه اجتماعی فرهنگی، محمّد نظری رئیس گروه سیاست خارجه و روابط بینالملل، محمّدعلی الفتپور رئیس گروه حقوقی و پوریا پرتو از کارشناسان گروه اقتصادی و امور زیربنایی این پژوهشکده، گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند.
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