تظاهرات ضد دولتی مردم الجزایر در پایتخت این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شماری از مردم الجزایر روز گذشته مجددا به خیابانهای پایتخت این کشور آمده و تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، هزاران دانشجو، استاد و شهروند الجزایری بعد از ظهر سه‌شنبه بار دیگر به خیابان‌های شهر الجزیره پایتخت آمده و علیه رئیس جمهور این کشور شعار دادند.

آنها هم چنین طرح پیشنهادی رییس جمهوری این کشور برای «گفتگو در خصوص ساختن الجزایر جدید» را رد کردند.

معترضان همچنین با حمل پلاکاردهایی خواستار آزادی تمام زندانیان عقیدتی از زندان‌های الجزایر شدند.