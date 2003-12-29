به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبکه خبري العربيه، وزراي اقتصاد و دارايي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس امشب نشست اضطراري را در شهر رياض برگزار خواهند کرد.
موضوع اين نشست ارائه کمک هاي مالي، امکانات و تجهيزات امداد رساني به حادثه ديدگان زلزله بم کرمان عنوان شده است .
امشب در رياض برگزار مي شود
نشست اضطراري شوراي همكاري خليج فارس براي كمك به زلزله زدگان بم
وزراي اقتصاد شوراي همكاري خليج فارس درباره ارائه كمك به زلزله زدگان بم نشستي را برگزار خواهند كرد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبکه خبري العربيه، وزراي اقتصاد و دارايي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس امشب نشست اضطراري را در شهر رياض برگزار خواهند کرد.
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