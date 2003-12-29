نشست اضطراري شوراي همكاري خليج فارس براي كمك به زلزله زدگان بم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبکه خبري العربيه، وزراي اقتصاد و دارايي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس امشب نشست اضطراري را در شهر رياض برگزار خواهند کرد.

موضوع اين نشست ارائه کمک هاي مالي، امکانات و تجهيزات امداد رساني به حادثه ديدگان زلزله بم کرمان عنوان شده است .