رامین صادقی در حاشیه مراسم استقبال از رئیس جمهور در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: افتتاح و بهره برداری از ۱۵ طرح بزرگ صنعتی در استان در حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت انجام خواهد پذیرفت.
به گفته وی این طرحها زمینه را برای اشتغال زایی دو هزار و ۱۳ نفر فراهم خواهند کرد تا در راستای تعهد موجود برای کارآفرینی و رشد شکوفایی و اقتصادی منطقه با استفاده از ظرفیت صنعت گام بلندی در استان برداشته شود.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل یادآور شد: طرحهای صنعتی موجود با سرمایه گذاری دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی افتتاح خواهند شد.
صادقی به تشریح طرحهای افتتاح شده نیز اشاره کرد و افزود: از جمله مهمترین طرحهای موجود میتوان به بهره برداری از کارخانه کامیون سازی، لاستیک سازی، تولید انواع باتری خودرو، نساجی، صنایع غذایی، طرحهای مرتبط با حوزه آب و «ام دی اف» اشاره کرد تا این واحدها وارد مرحله تولید و عملیات شوند.
به گفته وی از جمله مهمترین برنامههای عملیاتی سازمان صمت در ماههای آتی برنامه ریزی برای شروع عملیات اجرایی طرحهای صنعتی با سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی در سطح استان بوده که زمینه را برای اشتغال ۱۴ هزار نفر از اهالی استان فراهم نماید.
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