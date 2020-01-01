استیلی: بازی اول با ازبکستان اهمیت زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در حاشیه تمرین امروز صبح تیم فوتبال امید گفت: ساعت ۱۸ امروز (چهارشنبه) تهران را به مقصد بانکوک ترک می کنیم و سپس در تایلند هم یک پرواز داخلی داریم. ساعت ۱۴:۳۰ فردا در مقصد هستیم و برای تیم یک جلسه تمرین پیش بینی شده است. در حال حاضر آقای ماجدی و تعدادی از گروه پشتیبانی به تایلند رفته اند.

وی درباره غیبت یونس دلفی تاکید کرد: دلفی با اینکه بازیکن خیلی خوبی است به خاطر آسیب دیدگی نتوانست ما را همراهی کند. البته اللهیار صیادمنش امروز به تمرین اضافه شد. باشگاه ترکیه ای با حضور صیادمنش در تیم امید مخالفت می کرد که با زحمت فدراسیون این مشکل رفع شد.

سرمربی تیم فوتبال امید درباره چین، ازبکستان و کره جنوبی حریفان مرحله گروهی ایران در مسابقات انتخابی المپیک، تاکید کرد: گروه خیلی سختی داریم. هر سه تیم را آنالیز کرده ایم ولی بازی اول با ازبکستان خیلی مهم است. با دیدار تدارکاتی که مقابل قطر داشتیم امیدواریم که برابر ازبکستان هم عملکرد خوبی داشته باشیم.

استیلی که با شبکه خبر گفتگو می کرد، در پایان گفت: امیدواریم صعود کنیم و اکثر بازیکنان تیم امید هم لژیونر شوند. اگر هم صعود نکنیم این بازیکنان ۶۰ تا ۷۰ درصد ترکیب آینده تیم ملی را تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های گروه C مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا و انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ با حضور تیم‌های المپیک ایران، ازبکستان، کره‌جنوبی و چین در شهر سونگخلا و استادیوم تینسولانون تایلند برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای تیم المپیک کشورمان در رقابت‌های نهایی و مرحله گروهی به این شرح خواهد بود:

* پنجشنبه - ۹ ژانویه (۱۹ دی) - ساعت ۱۷:۱۵

- ایران - ازبکستان

* یکشنبه - ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) - ساعت ۱۷:۱۵

- ایران - کره جنوبی

* چهارشنبه - ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) - ساعت ۱۷:۱۵

- ایران - چین

همچنین در مرحله دوم رقابت‌ها تیم‌های اول و دوم گروه‌های سوم و چهارم روز یکشنبه ۱۹ ژانویه در بانکوک به مصاف هم خواهند رفت.