عبور معاملات بورس از قله ۳۸۳ هزار واحدی/شاخص ۶۵۰۰ واحد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در معاملات امروز (چهارشنبه ۱۱ دی ۹۸) تالار شیشه‌ای، تا لحظه تنظیم خبر شاخص بورس با ۶۵۴۰ واحد افزایش، در کانال ۳۸۳ هزار واحدی قرار گرفت و به ۳۸۳ هزار و ۵۵۲ واحد رسید.

بر اساس این گزارش، این رقم در حالی در تابلوهای آماری تالار شیشه‌ای به ثبت رسیده است که همه شاخص‌های اصلی بورس «شاخص کل، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، شاخص کل (هم وزن)، شاخص قیمت (هم وزن)، شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم» به طور میانگین با حداقل ۱.۶ درصد رشد مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر، آمارهای معاملاتی نشان می‌دهد که شرکت‌های «فولاد مبارکه اصفهان با ۷۹۶ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۴۹۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۴۱۵ واحد، گل گهر ۳۸۰ واحد، پالایش نفت بندرعباس با ۳۴۱ واحد، چادرملو با ۲۱۳ واحد و سرمایه گذاری امید با ۱۷۵ واحد» بیشترین تاثیر را در رشد نماگر تالار شیشه‌ای برعهده داشته‌اند.