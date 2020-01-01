امیدواریم از طریق گفتگوی ترکیه با روسیه موضوع لیبی را حل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه عنوان داشت: امیدواریم از طریق گفتگو با روسیه، اختلاف نظر درباره لیبی را حل کنیم. ما مذاکرات خوبی را با مسکو داشته‌ایم به ویژه آنکه رؤسای جمهوری دو کشور نیز در این رابطه صحبت کرده‌اند.

آکارا در ادامه به مذاکرات نظامی ترکیه و روسیه اشاره کرد و گفت: پیش بینی ما این است که موضوع لیبی را از طریق گفتگو حل کنیم.

وی در مورد اینکه چگونه ممکن است روسیه و ترکیه درحالی که از طرف‌های مخالف در لیبی حمایت می‌کنند، در این رابطه به توافق برسند توضیح بیشتری نداد.

روسیه در لیبی از خلیفه حفتر حمایت می‌کند درحالی که ترکیه حامی دولت فائز السراج که مورد حمایت سازمان ملل قرار دارد، است. آنکارا اخیراً در همین رابطه توافقاتی را با فائز السراج داشته که همین امر با واکنش منفی کشورهای مختلف از جمله روسیه مواجه شده است.