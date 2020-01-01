استاندار قزوین از یک واحد کشت و صنعت گاوداری در قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین به همراه قبادی معاون اقتصادی استاندار، شفیعی فرماندار قزوین و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از واحد کشت و صنعت گاوداری در اراضی نجف آباد قزوین از توابع شهرستان قزوین بازدید کرد.

در این واحد تولیدی در حال حاضر ۹۵۰ رأس دام موجود است که پروانه بهره برداری آن به ظرفیت ۴۰۰ رأس دام مولد و ۸۰۰ رأس کله گله است.

در این واحد تولیدی روزانه ۲۵ تن شیر خام تولید می‌شود.

همچنین ۱۶۰ تن گوشت در این واحد تولید می‌شود.

بر ای اجرای این واحد تولیدی ۱۶۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

با اجرای این واحد کشت و صنعت زمینه اشتغال برای ۶۰ نفر در منطقه فراهم شده است.

این واحد در زمینی به مساحت ۵۶۱۶۰ متر مربع و ۷۵۰۰ متر مربع فضای مسقف و ۷۸۰۰ متر مربع فضای غیر مسقف در حال بهره برداری است.

همچنین پرورش ماهی سردابی به ظرفیت اسمی ۲۰ تن در استخر ذخیره کشاورزی از دیگر طرح‌های این مجتمع کشت و صنعت است.

این واحد تولیدی در مساحت ۱۸۰۰ متر مربع و مساحت مفید ۱۲۰۰ مترمربع و ساحتمان اداری، مسکونی، انبار غذا و تجهیزات نیز به مساحت ۳۰۰ متر مربع است.

ظرفیت اسمی این واحد آبزی پروری ۲۰ تن و تولید در واحد سطح ۱۶.۶ کیلوگرم است.

در این واحد شیلاتی تولیدی ۴ نفر بصورت مستقیم و ۴ نفر بصورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.