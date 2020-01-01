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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۴۹

به دلیل حمایت منامه از اقدام تروریستی آمریکا؛

نماینده پارلمان عراق خواستار اخراج سفیر بحرین از بغداد شد

نماینده پارلمان عراق خواستار اخراج سفیر بحرین از بغداد شد

یک نماینده پارلمان عراق به دنبال حمایت بحرین از حمله جنایتکارانه آمریکا به مواضع حشد شعبی، خواستار اخراج سفیر منامه از بغداد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «المعلومه»، «منار عبدالمطلب» نماینده پارلمان عراق به حمایت مقامات آل خلیفه از اقدام تروریستی آمریکا علیه حشد شعبی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی به دنبال حمایت بحرین از حمله جنایتکارانه آمریکا به مواضع حشد شعبی، خواستار اخراج سفیر منامه از بغداد شد.

این نماینده پارلمان عراق گفت: دولت عراق وظیفه دارد روابط خود را با هر کشوری که علیه حشد شعبی موضع گیری می کند، قطع کند. 

عبدالمطلب همچنین افزود: در همین راستا، سفیر بحرین در عراق باید از این کشور اخراج شود.

کد مطلب 4813240

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