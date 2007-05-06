طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، قدرت الله علیخنی در تذکر آیین نامه ای خود در جلسه علنی امروز، خطاب به رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه اظهار داشت: از شما انتظار داریم همان طور که ما برای شما احترام قائم هستیم شما نیز در هیات رئیسه حرمت نمایندگان را نگه دارید.

وی با استناد به ماده 228 آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر نحوه استیضاح وزراء در مجلس، تصریح کرد: هیات رئیسه تاکنون چندین بار وعده قرائت استیضاح وزیر آموزش و پرورش را داده ولی تا امروز این امر صورت نگرفته است.

نماینده بویین زهرا خاطرنشان کرد: البته اظهارات مخالف و موافق از سوی نمایندگان در مورد این استیضاح امری طبیعی و حق نمایندگان است اما اعضا هیات رئیسه از جمله آقای حاجی بابایی باید از این عرصه دوری کنند.

علیخانی گفت: وقتی قبل از تعطیلات ماهانه مجلس تقاضای قرائت طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را مطرح کردیم، رئیس مجلس با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته معلم از قرائت آن امتناع کرد و امروز هم وقتی درخواست را مجددا مطرح کردیم که این طرح اعلام وصول شود، باز هم به بهانه ورود به هفته معلم از آن امتناع می شود.

وی افزود: بنده کاری ندارم که عده ای از این طرح سوءاستفاده می کنند یا خیر، بنده معتقدم که باید حق مردم و نمایندگان در مورد اعلام وصول طرح استیضاح برآورده شود.

حداد عادل در پاسخ به علیخانی گفت: ما به آیین نامه عمل می کنیم .

رئیس مجلس همچنین از نمایندگان دیگر از جمله قنبری نماینده ایلام ، ابوطالب نماینده تهران و گرامی مقدم نماینده بجنورد که خواستار بیان تذکر در همین زمینه بودند درخواست کرد از بیان تذکرات مشابه خودداری کنند.