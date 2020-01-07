به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتابهای «راهنمایی برای سرگشتگان» درآمدهایی روشن، کوتاه، رسا و فهمپذیر است که به کار اندیشمندان و موضوعهای چالشانگیز میپردازد.
هانسگئورگ گادامر یکی از برجستهترین فیلسوفان اروپایی در روزگارِ گذشتۀ نزدیک است. اندیشههای او، نسبت پیچیدهای که میان آنها است و شیوۀ اغلب گنگِ بیان آنها، بیگمان چالشی سخت پیشِ روی خواننده مینهند. از اینرو، برای هر آنکس که میکوشد تا نرمنرمک کار گادامر را به فهم درآورد «گادامر: راهنمایی برای سرگشتگان»، همانا متن آرمانی است.
این کتاب شرحی روشن از اصول کانونی فلسفۀ گادامر فراهم میآورد و از هرمنوتیکِ گادامر شرحی بیکموکاست پیش مینهد. افزون بر این، هم دربارۀ اثرِ گادامر بر دیگر حوزههای فلسفه بحث میکند هم دربارۀ واکنش دیگر فیلسوفان به کار او.
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