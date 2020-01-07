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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۵۸

به همت انتشارات حکمت؛

«گادامر» به زودی منتشر می‌شود

«گادامر» به زودی منتشر می‌شود

از مجموعه راهنمایی برای سرگشتگان، کتاب گادامر تألیف کریس لان با ترجمۀ وحید غلامی‌پور فرد به همت انتشارات حکمت به زودی منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتاب‌های «راهنمایی برای سرگشتگان» درآمدهایی روشن، کوتاه، رسا و فهم‌پذیر است که به کار اندیشمندان و موضوع‌های چالش‌انگیز می‌پردازد.

هانس‌گئورگ گادامر یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان اروپایی در روزگارِ گذشتۀ نزدیک است. اندیشه‌های او، نسبت پیچیده‌ای که میان آنها است و شیوۀ اغلب گنگِ بیان آنها، بی‌گمان چالشی سخت پیشِ روی خواننده می‌نهند. از این‌رو، برای هر آن‌کس که می‌کوشد تا نرم‌نرمک کار گادامر را به فهم درآورد «گادامر: راهنمایی برای سرگشتگان»، همانا متن آرمانی است.

این کتاب شرحی روشن از اصول کانونی فلسفۀ گادامر فراهم می‌آورد و از هرمنوتیکِ گادامر شرحی بی‌کم‌وکاست پیش می‌نهد. افزون بر این، هم دربارۀ اثرِ گادامر بر دیگر حوزه‌های فلسفه بحث می‌کند هم دربارۀ واکنش دیگر فیلسوفان به کار او.

کد مطلب 4813481

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