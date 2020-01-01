۴۰۰ نظامی آمریکایی در راه عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، هشام الهاشمی کارشناس عراقی امروز چهارشنبه گفت: بر اساس اطلاعات درز شده تعداد نظامیان آمریکایی که به عراق رسیده اند فقط ۱۰۰ نظامی است اما ۴۰۰ نظامی دیگر آمریکایی هم در راه هستند.

وی افزود: ۴۰۰ نظامی دیگر آماده اعزام به پایگاه الحبانیه در الانبار در غرب عراق و پایگاهی در فرودگاه بغداد هستند.

این در حالی است که ساعاتی قبل «مارک اسپر» با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مجوز اعزام یک گردان پیاده نظام را از «نیروهای واکنش سریع» لشکر ۸۲ اُم هوابرد صادر کرده است.

به گفته وزیر دفاع آمریکا، علاوه بر این نیروهای بیشتری از نیروهای واکنش سریع آماده اعزام ظرف چند روز آینده هستند.

پیش از این، مقامات آمریکایی به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که در پی اعتراضات ضدآمریکایی انتظار می‌رود دولت این کشور تفنگداران دریایی بیشتری را در سفارت خود در بغداد مستقر کند.