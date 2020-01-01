پروژه های نیمه تمام تکمیل می شود/ساماندهی باغ ۳۳ هکتاری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر چهارشنبه در شورای اقتصاد مقاومتی استان با تاکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اظهار داشت: با توجه به شرایط خاصی تحریمی کشور، بهترین فرصت برای دولت فراهم می‌شود تا به حوزه شمال توجه بیشتری کند و این می‌تواند به کشور کمک شایانی داشته باشد.

وی به بازار کشورهای سی آی اس اشاره کرد و گفت: حوادث اخیر و اغتشاشات اخیر مازندران جزو استان‌های آرام بوده و از نظر سرمایه گذاری کمترین مشکل امنیتی در استان داریم.

حسین زادگان، پسماند را مهمترین دغدغه در استان برشمرد و گفت: مشکل پسماند استان باید برطرف شود و امسال ۱۲۳ میلیارد تومان به حوزه پسماند استان برای رفع مشکلات تزریق شده است.

استاندار مازندران یادآور شد: توجه جدی تری به حوزه پسماند در استان لازم گیرد و اکنون پسماند استان به مرز بحران رسیده و محصول کم توجهی در دوره‌های گذشته است.

وی با بیان اینکه رویداد استارتاپ در حوزه پسماند با ۴۵ شرکت هفته آینده در استان برگزار می‌شود گفت: در شهرستان بیشترین مشکل را در حوزه پسماند و زباله داریم و محل دفن پسماند آن از نظر جغرافیایی نامناسب است و انتظار داریم اعتبار ویژه ای برای این مسئله درنظر گرفته شود.

حسین زادگان از ساماندهی ۱۰۰ هزار دانش آموز در سمن‌های دانش آموزی و تخصصی خبر داد و گفت: ۱۰۰ سمن تخصصی نیز در حوزه روستایی در استان فعالیت دارند.

استاندار مازندران عنوان کرد: اخذ مجوز اسکله‌های دریایی و تفریحی از جمله اقدامات به شمار می‌رود زیرا تاکنون استفاده مناسبی در استان صورت نگرفته است.

وی استفاده از ظرفیت دریا برای پرورش ماهیان خاویاری و درقفس از دیگر تلاش‌ها بوده است و گفت: ۱۳۴ نقطه برای ایجاد اسکله دریایی و تفریحی مشخص شده است و ایت مناطق بدون نام دارای مجوز می‌شود.

وی چشمه سورت، باغ سی و سه هکتاری رامسر، کاخ صفی آباد را از دیگر جاذبه‌های گردشگری استان برشمرد و گفت: چشمه سورت در آستانه واگذاری و مزایده آن در حال انجام است و مشکل ساماندهی باغ ۳۳ هکتاری رفع شده است.

وی همچنین از تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حل مشکل سیل در استان خبر داد.