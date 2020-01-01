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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۶:۴۱

استاندار مازندران:

پروژه های نیمه تمام تکمیل می شود/ساماندهی باغ ۳۳ هکتاری

پروژه های نیمه تمام تکمیل می شود/ساماندهی باغ ۳۳ هکتاری

ساری - استاندار مازندران گفت: پروژه های نیمه تمام که جزو مطالبات مردمی به شمار می رود تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر چهارشنبه در شورای اقتصاد مقاومتی استان با تاکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اظهار داشت: با توجه به شرایط خاصی تحریمی کشور، بهترین فرصت برای دولت فراهم می‌شود تا به حوزه شمال توجه بیشتری کند و این می‌تواند به کشور کمک شایانی داشته باشد.

وی به بازار کشورهای سی آی اس اشاره کرد و گفت: حوادث اخیر و اغتشاشات اخیر مازندران جزو استان‌های آرام بوده و از نظر سرمایه گذاری کمترین مشکل امنیتی در استان داریم.

حسین زادگان، پسماند را مهمترین دغدغه در استان برشمرد و گفت: مشکل پسماند استان باید برطرف شود و امسال ۱۲۳ میلیارد تومان به حوزه پسماند استان برای رفع مشکلات تزریق شده است.

استاندار مازندران یادآور شد: توجه جدی تری به حوزه پسماند در استان لازم گیرد و اکنون پسماند استان به مرز بحران رسیده و محصول کم توجهی در دوره‌های گذشته است.

وی با بیان اینکه رویداد استارتاپ در حوزه پسماند با ۴۵ شرکت هفته آینده در استان برگزار می‌شود گفت: در شهرستان بیشترین مشکل را در حوزه پسماند و زباله داریم و محل دفن پسماند آن از نظر جغرافیایی نامناسب است و انتظار داریم اعتبار ویژه ای برای این مسئله درنظر گرفته شود.

حسین زادگان از ساماندهی ۱۰۰ هزار دانش آموز در سمن‌های دانش آموزی و تخصصی خبر داد و گفت: ۱۰۰ سمن تخصصی نیز در حوزه روستایی در استان فعالیت دارند.

استاندار مازندران عنوان کرد: اخذ مجوز اسکله‌های دریایی و تفریحی از جمله اقدامات به شمار می‌رود زیرا تاکنون استفاده مناسبی در استان صورت نگرفته است.

وی استفاده از ظرفیت دریا برای پرورش ماهیان خاویاری و درقفس از دیگر تلاش‌ها بوده است و گفت: ۱۳۴ نقطه برای ایجاد اسکله دریایی و تفریحی مشخص شده است و ایت مناطق بدون نام دارای مجوز می‌شود.

وی چشمه سورت، باغ سی و سه هکتاری رامسر، کاخ صفی آباد را از دیگر جاذبه‌های گردشگری استان برشمرد و گفت: چشمه سورت در آستانه واگذاری و مزایده آن در حال انجام است و مشکل ساماندهی باغ ۳۳ هکتاری رفع شده است.

وی همچنین از تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حل مشکل سیل در استان خبر داد.

کد مطلب 4813720

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