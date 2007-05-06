مشارکت ما در روند سیاسی به خروج اشغالگران از افغانستان بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، گلبدین حکمتیار در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، توجیه خود درباره طولانی بودن جنگ و درگیری را را کم هزینه بودن ناامنی در افغانستان و تعهد مخالفان حضور نظامیان بیگانه به ادامه حملات عنوان کرد.

نخست وزیر اسبق افغانستان با رد نیاز مقاومت به کمکهای خارجی برآورد کرد : هر مورد بمبگذاری تنها 100 دلار هزینه می برد که این مبلغ بسیار کمتر از میلیاردها دلاری است که نیروهای اشغالگر برای عملیات نظامی خود علیه ناامنی ها هزینه می کنند.

حکمتیار که نیروهای آمریکایی چند میلیون دلار برای سر او جایزه تعیین کرده اند، افزود : تنها با هزینه کردن سالانه 1000 دلار می توان این جنگ را برای مدت مدیدی ادامه داد .

حکمتیار ادعا کرد که افراد او در سال 2002 در کوههای تورا بورا به اسامه بن لادن و ایمن الظواهری کمک کردند تا از چنگ نیروهای ویژه آمریکا بگریزند.

وی ادعای آمریکا را مبنی بر حمایت ایران و پاکستان از مخالفان حضور نظامیان بیگانه( که وی از آنها به نیروهای مقاومت یاد می کند) رد کرد و گفت : مقاومت در برابر نیروهای اشغالگر نیازی به کمک خارجی ندارد و آمریکا با متهم کردن دیگران فرافکنی می کند .



شایان ذکر است که حکمتیار در میان 60 نفری بود که دریافت کنندگان اصلی کمکهای آمریکا در مقاومت89-1979 علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در برنامه بازسازی دولت حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان شرکت خواهد کرد یا خیر؟ گفت : تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان به سر می برند؛ حاضر نیست با هیچ یک از مقامهای دولتی دیدار کند .

حکمتیارافزود: بار دیگر اعلام می کنم تا زمانی که نیروهای متجاوز از افغانستان عقب نشینی نکنند و حق افغانی ها برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت نشناسند، ما هرگز به دولت ملحق نخواهیم شد .

بر اساس این گزارش،حکمتیار بارها از دیدار با کرزای و زلمای خلیل زاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان سرباز زد.

وی در پایان خواستار اتحاد گروههای مقاومت تا بیرون راندن اشغالگران از افغانستان شد .