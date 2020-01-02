به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آبدار در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به لزوم رفع نیازها و ارتقای رضایت گردشگران در استان با تلاش معاونت سرمایه گذاری اداره کل، جذب سرمایه گذار در زمینه اجرای طرح‌های مختلف زیرساخت گردشگری، در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح‌ها شامل ۲۷ هتل و ۲ هتل آپارتمان، ۲۰ مجتمع گردشگری و چهار اردوگاه گردشگری و یک مرکز تفریحی و سرگرمی"، "۱۵ مجتمع خدماتی بین راهی"، "چهار اقامتگاه بوم گردی"، "چهار واحد پذیرایی و سه سفره خانه سنتی" و "۲ مجتمع آبدرمانی" با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در حال اجراست.

آبدار با اشاره بر اینکه حجم سرمایه گذاری در این ۸۲ طرح نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: با سرمایه گذاری انجام شده از سوی سرمایه گذاران و آغاز به فعالیت طرح‌های یاد شده، برای بیش از ۴۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این اقدامات فرصت مناسبی برای توسعه امکانات زیرساختی، ارتقا سطح کیفی و توزیع متوازن جذب گردشگر در شهرستان‌ها است، اظهار کرد: «طرح های یاد شده، در شهرستان‌های تبریز، بستان آباد، شبستر، جلفا، خداآفرین، کلیبر، چاراویماق، بناب، اسکو، هادیشهر، میانه، سراب، آذرشهر، اهر، مراغه، هشترود، مرند، خسروشهر و هریس در حال ساخت است.