اتحادیه اروپا راههای ازسرگیری کمک مالی به فلسطینی ها را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ،"فرانک- والتر اشتاین مایر " در ادامه سفر خود به مناطق فلسطینی نشین در دیدار روز گذشته با " سلام فیاض" در بیت لحم درباره حمایتهای مالی و سیاسی اتحادیه اروپا در قبال پیشبرد روند صلح و ثبات در فلسطین اطمینان خاطر داد .

وزیر امورخارجه آلمان افزود : در حال حاضر کمیسیون اروپا در حال رایزنی های مستقیم با وزیر دارایی فلسطین درباره کمک مالی( به فلسطینی ها) است .

اشتاین مایر که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، گفت : اتحادیه اروپا در سال 2006 میلادی حدود 700 میلیون یورو کمک مالی در اختیار فلسطینی ها قرار داد.

لازم به ذکر است از مارس سال گذشته که حماس در پی پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین( فوریه 2006) قدرت را به دست گرفت،اغلب کشورها کمک های خود به مردم فلسطین را قطع و اعلام کردند تا زمانی که حماس رژیم اسرائیل را به رسمیت نشناسد؛ توافقات گذشته میان تشکیلات خودگردان و تل آویو را نپذیرد و به مقاومت بر ضد اشغالگری و به زعم آنها به خشونت پایان ندهد؛تحریم های اقتصادی علیه این دولت ادامه خواهد داشت.

این درحالی است که از مدتی قبل اتحادیه اروپا تماس های خود با برخی از وزیران دولت وحدت ملی فلسطین را از سر گرفته ؛ در همین رابطه چندی پیش کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود : از سرگیری گفتگوها با تشکیلات خودگردان فلسطین، به معنای ازسرگیری کمک های مالی مستقیم به فلسطینیان نیست.

اشتاین مایر پس از دیدار از فلسطین اشغالی راهی ریاض - پایتخت عربستان- می شود .