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۸ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۵۸

جلسه مديران باشگاه پرسپوليس تشكيل نشد

جلسه مديران بخشهاي مختلف باشگاه پرسپوليس بنا بر دلايلي برگزار نشد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليکه قبلا ازسوي روابط عمومي باشگاه پرسپوليس عنوان شده بود عصرروزدوشنبه جلسه مديران اين باشگاه برگزارخواهد شد، امااين جلسه به هفته بعد موکول شد.
هرچند مسوول روابط عمومي باشگاه پرسپوليس ازعلت برگزارنشدن اين جلسه مطلع نبود، اما گفته ميشودغيبت چند مديرباشگاه و اکبرغمخوارمديرعامل پرسپوليس ازجمله دلايل برگزارنشدن اين جلسه است. جلسه مديران باشگاه پرسپوليس روزهاي دوشنبه هر هفته برگزارمي شود.

کد مطلب 48140

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