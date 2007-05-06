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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۱۷

در جلسه علنی امروز؛

مجلس قیمت هر لیتر گازوئیل را به سال قبل بازگرداند

مجلس قیمت هر لیتر گازوئیل را به سال قبل بازگرداند

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گازوئیل در سال جاری به قیمت سال گذشته عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، پس از تصویب کلیات لایحه ای مبنی بر اصلاح قیمت گازوئیل، به بررسی جزییات این لایحه پرداختند و پیشنهادات نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

در این بررسی، پیشنهادات نمایندگان مبنی بر قیمت هر لیتر گازوئیل 45 ، 35 ، 30 ، 25 ، 20 تومان ارائه شد که هیچ کدام به تصویب نمایندگان نرسید و در نهایت پیشنهاد دولت مطرح و مجلس وارد رای گیری شد.

نمایندگان با 102 رای موافق، 85 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به این لایحه رای دادند.

در ماده واحده این لایحه دو فوریتی آمده است: در بند " و " تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور عبارت قیمت هر لیتر نفت و گاز از ابتدای خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه ( 450)  ریال تعیین می گردد، حذف شود.

بر این اساس قیمت هر لیتر گازوئیل به مبلغ 160 ریال یعنی همان قیمت پیشین تعیین شد.

کد مطلب 481416

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