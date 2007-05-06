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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۵

معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با مهر اعلام کرد :

فعالیت بانک‌های خارجی در ایران قانونمند می‌شود / دستور وزیر اقتصاد برای رفع ممنوعیت فعالیت بانک‌های خارجی در ایران

فعالیت بانک‌های خارجی در ایران قانونمند می‌شود / دستور وزیر اقتصاد برای رفع ممنوعیت فعالیت بانک‌های خارجی در ایران

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور اصلاح قانون مربوط به ممنوعیت فعالیت بانک‌های خارجی در ایران را صادر کرد.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان این که هنوز درخواستی برای تاسیس بانک خارجی به سازمان ارسال نشده است، گفت: به لحاظ مقررات، فعالیت بانک‌های خارجی در داخل ایران امکان پذیر نیست.

محمد خزاعی اضافه کرد: این بانک‌ها برای فعالیت در داخل ایران در ابتدا باید به سراغ بانک مرکزی رفته و پس از اخذ مجوز به سازمان سرمایه گذاری خارجی مراجعه کنند.

وی با اشاره به این که ممکن است تقاضای بانک های خارجی برای فعالیت در ایران به بانک مرکزی رفته باشد اما به دلیل این که بانک های خارجی طبق قانون نمی توانند در داخل ایران شعبه بزنند و فعالیت کنند، مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده اند.

معاون وزیر امور اقصادی و دارایی با تاکید بر این که طبق دستور وزیر اقتصاد قرار است قانون مربوط به فعالیت بانک های خارجی در ایران اصلاح شود، افزود: درخواست ها و اظهار تمایلات بسیاری توسط بانک های خارجی برای فعالیت در داخل ایران وجود دارد.

وی همچنین تصریح کرد: اگر این بانک ها بخواهند سرمایه گذاری خود را در داخل ایران تحت پوشش قانون قرار دهند به سازمان سرمایه گذاری خارجی مراجعه می کنند، زیرا سازمان سرمایه گذاری خارجی مقام صدور مجوز برای تاسیس بانک نیست، بلکه بانک مرکزی این وظیفه را برعهده دارد.     

کد مطلب 481421

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