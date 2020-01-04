آسیاب تاریخی «خان» زواره مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت

مهدی مشهدی درگفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده آسیاب تاریخی«خان» زواره با هزینه های شخصی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

وی افزود: در راستای جذب توریست و استفاده از داشته های خود با پیگیری های انجام شده «آسیاب خان» زواره با هزینه های شخصی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته تا بتواند آرد را بصورت سنتی به دست مردم برساند.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان اردستان گفت: آسیاب خان زواره مربوط به دوران صفویه است که تا کنون بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه مرمت آن شده و تا تکمیل بنای آسیاب دو میلیارد دیگر نیاز خواهد بود که برای ادامه فازهای بعدی نیازمند زمین است.

وی ابراز داشت: خدماتی برای رفاه حال مسافران و گردشگران این مجموعه که در آینده بازدید خواهند کرد دیده شده که شامل اقامت، کارگاههای صنایع دستی، فروشگاههای صنایع دستی، رستوران، پارک، زمین بازی و سفره خانه است.

تکمیل فازهای بعدی پروژه آسیاب خان زواره ۵۰ میلیارد ریال هزینه دارد

مشهدی بیان داشت: پروژه آسیاب خان در فازهای بعدی بیش از ۵۰ میلیارد ریال هزینه دارد که پس از اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط بصورت رسمی معرفی خواهد شد و پرونده ثبتی آن هم به استان اصفهان ارسال شده تا بعد از سیر مراحل در فهرست آثار ملی کشور قرار داده شود.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان اردستان تصریح کرد: این پروژه با هماهنگی و تشویق میراث فرهنگی اردستان راه اندازی شده است و بودجه دولتی نداشته و نظارتهای مستمر میراث فرهنگی اردستان موجب شده تا این پروژه پیشرفت خوبی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه حفظ اصالت بنا و زیر بنای بنا بصورت اصولی انجام شده است افزود: میراث فرهنگی از سرمایه گذارانی که در این زمینه ورود پیدا کنند استقبال می کند.

مشهدی تاکید کرد: با توجه به رویکرد دولت در خصوص بوم گردی و اقامت گاهها و همچنین تعاملاتی که با کشورهای خارجی در جهت ورود توریست انجام شده شاهد حضور گردشگران خارجی خواهیم بود که اینگونه آثار محل مناسبی برای جذب توریست خواهد بود.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان اردستان افزود: اردستان دارای آثار غنی و ابنیه های مختلفی است که بعضاً در دنیا بی نظیر بوده و بعضی از آنها همچون مسجد جامع اردستان و زواره از تنوع سبک معماری ممتاز هستند.

اردستان دارای ۱۰۰۰ اثرتاریخی است

وی همچنین اعلام داشت: شهرستان اردستان دارای بیش از ۱۰۰۰ آثار میراثی است که فقط ۷۴ مورد آن ثبت ملی شده که با توجه به کمبود اعتبارها و عدم استقبال مردم جای خود را پیدا نکرده که به شرط حمایت مردم و مسئولان می توان تعداد بیشتری را در فهرست آثار ملی ثبت کرد.

مشهدی با اشاره به ثبت جهانی قنات دو طبقه اردستان افزود: دو اثر مسجد جامع اردستان و قنات ارونه نیز در فهرست کاندیدای جهانی قرار گرفته که دو کاروانسرای شهرستان هم لیاقت ثبت جهانی را دارد.