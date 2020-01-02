دو دهیار متخلف در چهارمحال و بختیاری محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، شهرام احمدی اظهار داشت: دو نفر دهیار در شهرستان اردل اقدام به رهاسازی فاضلاب از طریق انباشت غیراصولی و غیربهداشتی پسماندهای روستا و تهدید علیه بهداشت عمومی کرده بودند و با توجه به اخطاریه‌های مکرر و بی‌توجهی این دهیاران متخلف، پرونده آنها به دستگاه قضائی ارجاع داده شد.

شهرام احمدی افزود: به استناد قانون این دو نفر دهیار مجرم شناخته شده و هر کدام به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم دادگاه در راستای ساماندهی و مدیریت پسماند توسط این دهیاران، قرار تعلیق برای حکم آنها به مدت یکسال صادر شد تا در زمان تعلیق برابر قانون و مقررات رفتار کنند.

احمدی تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۴۲۱ پایش محل دفن پسماند در استان انجام شد که ۱۷۶ مورد اخطاریه به شهرداری و دهیاری‌های متخلف در زمینه دفن غیر بهداشتی و نامناسب پسماند صادر شد.