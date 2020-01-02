توجه به قرآن راه حل نجات انسانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، هدایت الله جمالی پور استاندار، منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استاندار، حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه، محمد نصیری سرپرست فرمانداری البرز و مریم نخستین شهردار، اعضای شورای شهر، مرکز دارالقرآن الکریم شهر محمدیه افتتاح شد.

حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه د این مراسم گفت: توجه به قرآن نجات بخش انسان هاست و با تمسک به آن می‌توان از سختی‌ها عبور کرد.

وی بیان کرد: در شورای قبلی کلنگ این دارالقرآن به زمین زده شد و تا مرحله سفت کاری آن انجام شد و همه کمک کردند تا امروز شهر محمدیه از یک دارالقرآن ارزشمند برخوردار شود.

حجت الاسلام موسوی موینی یادآور شد: قرآن امانت بزرگ پیامبر اکرم (ص) است که باید تکریم شود و مراقب باشیم تا از این کتاب انسان ساز غافل نشویم و بدانیم حلال و حرام و محکمات متشابهات ما همه در قرآن است.

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امام جمعه محمدیه بیان کرد: اگر با قرآن حرکت کنیم زندگی ما سعادتمندانه می‌شود در غیر این صورت زندگی خوبی نخواهیم داشت.

نه مسجد نه مرکز فرهنگی داشتیم مسجد جامع وضعیت مناسبی نداشت هیچ امکاناتی نداشتیم امروز یک شهر زیبا شده است. خیلی آرزو داشتم این دارالقرآن احداث شود خدا را شاکریم جلسات قرآنی زیادی داریم حافظ زیاد داریم.



دارالقرآن شهر محمدیه در زمینی به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع در دو طبقه با ۱۲۰۰ متر زیربنا ساخته شده و دارای ۱۰ اتاق برای برگزاری کلاس‌های قرآنی و یک سالن آمفی تئاتر به ظرفیت ۲۱۴ نفر است که با ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری محمدیه در مدت ۵ سال ساخته شده است.

