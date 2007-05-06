گل از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه انصراف می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم اعلام کرد : عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه و تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور امروز تاکید کرده است اگر در دور اول انتخابات که امروز برگزار می شود، انتخاب نشود؛ از نامزدی انتخابات صرف نظر خواهد کرد.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است؛ در پی ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور، مجلس ترکیه امروز دور اول این انتخابات را مجددا برگزار می کند.

برگزاری مجدد دور اول انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در حالی انجام می شود که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در جمعه 7 اردیبهشت که در آن فقط یک نامزد ( عبدالله گل ) و آن هم از اسلامگرایان این کشور حضور داشت به سبب دخالت ارتش و مخالفت سکولارها با انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهوری؛ اوضاع سیاسی ترکیه دستخوش ناآرامی شده است.

در پی شدت گرفتن این ناآرامی ها در ترکیه و دخالت ارتش این کشور در امور سیاسی، دادگاه قانون اساسی ترکیه انتخابات دور اول ریاست جمهوری این کشور را باطل اعلام کرد.

دخالت ارتش ترکیه در امورسیاسی این کشورسبب بروز واکنش هایی در جامعه جهانی شد به نحوی که سخنگوی اتحادیه اروپا از ارتش این کشور خواست به حاکمیت قانون احترام بگذارد.

در پی بروز این جریان ها در ترکیه، نخست وزیر ترکیه به شدت از اقدامات دادگاه قانون اساسی در ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و خواستار انجام اصلاحات گسترده، برگزاری زودهنگام انتخابات پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم شد.

در پی در خواست اردوغان برای انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی، مجلس ترکیه با این پیشنهادها موافقت کرد و قرار است انتنخابات پارلمانی ترکیه در تاریخ 31 تیرماه برگزار شده و پیش نویس طرح انتخاب رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم مردم نیز به زودی در مجلس ترکیه ارائه خواهد شد.