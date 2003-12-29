ديدار احمد قريع نخست وزير فلسطين اشغالي از عربستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين نخستين سفر احمد قريع به کشورهاي حاشيه خليج فارس پس از عهده داري مسئوليت نخست وزيري تشکيلات خودگردان فلسطين است.

دفتراحمد قريع در بيانيه اي اعلام کرد: نبيل شعث و عبدالرحمن حمد وزيران امور خارجه و مسکن، قريع را درديدار با مسئولان عربستان از جمله پادشاه و وليعهد عربستان سعودي همراهي خواهند کرد.در اين ديدار، احمد قريع مسئولان عربستان را از تحولات جاري در سرزمينهاي اشغالي فلسطين، ادامه دشمني ها و ساخت ديوار حائل توسط اسراييل مطلع خواهد ساخت. وضعيت دشوار مالي تشکيلات خودگردان فلسطين نيز از جمله موضوع هاي مورد بحث در ديدار نخست وزير اين تشکيلات با سران عربستان است.

وي عصر روزگذشته وارد اردن شد و امروز امان را به مقصد عربستان سعودي ترک کرد.