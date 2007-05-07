روسیه و غرب درباره ناتو اختلاف دارند / مسکو با استفاده بی رویه واشنگتن از ناتو مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در گزارشی با بیان این مطلب نوشت : به اعتقاد کارشناسان این اختلاف توان ناتو را به شدت تحلیل خواهد برد؛ این در حالی است که دیپلماتها و وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو برای بررسی نگرانی های روسیه تشکیل جلسه خواهند داد .

این تنها اختلاف موجود بین اعضای ناتو نیست؛ سرگئی ایوانف معاون نخست وزیر روسیه و نامزد احتمالی برای جانشینی پوتین در سال آینده اظهار داشت که مسکو دیگر، تحرکات سربازان روسی در خاک خود را به اطلاع شرکای خود نخواهد رساند .

این اعلام به معنی تعلیق یکجانبه معاهده نیروهای متعارف در اروپا CFEاست که در زمان شوروی سابق منعقد شد .

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات عضو ناتو گزارش داد که در گذشته غرب به محکومیت ناتو از سوی روسیه چندان واکنش نشان نمی داد، اما این بار اختلاف به این سادگی نیست؛ این مسئله به افزایش تنشها در داخل ناتو منجر خواهد شد؛ همچنانکه لحن گفتگوها هم اکنون بین اعضا تند شده است .

در جلسه ای بین وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو در نروژ که ماه گذشته برگزار شد؛ فرانک والتر اشتان مایر وزیر امور خارجه آلمان با هشدار درباره افزایش اختلاف بین آمریکا و روسیه اظهار داشت : حفظ آرامش بین مسکو و واشنگتن مسئله ای حیاتی است.

یک دیپلمات عضو ناتو به خبرگزاری فرانسه گفت : به نظر می رسد ما به دوره پیش از تشکیل شورای ناتو و روسیه بازگشته ایم و این درست زمانی است که آماده می شوم پنجمین سالگرد تشکیل آن را در مسکو و سن پترزبورگ جشن بگیریم .

به گزارش این خبرگزاری مشکلات سیاسی و نظامی ناتو که برای سالها پنهان مانده بود؛هم اکنون به سطح می آید.( علنی می شود)

این دیپلمات در ادامه درباره افزایش اختلافات میان غرب و روسیه درباره ناتو هشدار داد و گفت : وتوی استقلال صربستان از سوی روسیه به دنبال به رسمیت شناختن یکجانبه کوزوو توسط آمریکا بیش از این نمی تواند نادیده گرفته شود.