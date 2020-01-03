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۱۳ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۵۹

جهانگیری:

جنایتکاران آمریکایی بزرگ‌ترین بازنده بازی خطرناک خواهند بود

جنایتکاران آمریکایی بزرگ‌ترین بازنده بازی خطرناک خواهند بود

معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت «سردار سلیمانی»، گفت: اطمینان دارم که جنایت کاران جنگ افروز آمریکایی بزرگ ترین بازندگان این بازی خطرناک در منطقه خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

وی در پیام خود آورده است: اطمینان دارم که جنایت کاران جنگ افروز آمریکایی بزرگ‌ترین بازندگان این بازی خطرناک در منطقه خواهند بود و به یقین رهروان راه او با تدبیر و دوراندیشی آتش جنگ، تروریسم و تفرقه را از منطقه دور خواهند کرد.

متن کامل پیام معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

برادر بسیار عزیز سردار سرافراز و فروتن قاسم سلیمانی فرمانده شجاع سپاه قدس با هدف گیری و برنامه ریزی جنگ طلبانه دولت ترامپ به شهادت رسید. او فرزند رنج و تقوا و ایثار و قهرمان ملی در همه جبهه‌های دفاع مقدس و مبارزه با تروریسم بود. در زندگی مثل شهیدان زیست و هیچ گاه از مرگ نهراسید. نامش لرزه بر اندام دشمنان استقلال و آزادی ملت‌های مسلمان می‌افکند و به همه حقیقت جویان و حق طلبان محروم و تحت ستم امید و آرمان می‌داد.

شهادت او مثل زندگی‌اش مایه همبستگی و قوام هر چه بیشتر ملت شریف ایران و همه جوامع مظلوم و مقاوم منطقه و آزادگان سراسر جهان خواهد بود.

این شهادت افتخارآمیز و انگیزه بخش را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همه انقلابیون منطقه و جهان و خانواده سر بلندش تبریک و تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای ملتی که چنین فرزندانی در دامان خود پروراند و برای رهبر فرزانه‌ای که چنین یاورانی را پرورش داد عزت و سربلندی هر چه بیشتر آرزو می‌کنم.

اطمینان دارم که جنایت کاران جنگ افروز آمریکایی بزرگ‌ترین بازندگان این بازی خطرناک در منطقه خواهند بود و به یقین رهروان راه او با تدبیر و دوراندیشی آتش جنگ، تروریسم و تفرقه را از منطقه دور خواهند کرد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 4814860

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