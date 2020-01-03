به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

وی در پیام خود آورده است: اطمینان دارم که جنایت کاران جنگ افروز آمریکایی بزرگ‌ترین بازندگان این بازی خطرناک در منطقه خواهند بود و به یقین رهروان راه او با تدبیر و دوراندیشی آتش جنگ، تروریسم و تفرقه را از منطقه دور خواهند کرد.

متن کامل پیام معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر بسیار عزیز سردار سرافراز و فروتن قاسم سلیمانی فرمانده شجاع سپاه قدس با هدف گیری و برنامه ریزی جنگ طلبانه دولت ترامپ به شهادت رسید. او فرزند رنج و تقوا و ایثار و قهرمان ملی در همه جبهه‌های دفاع مقدس و مبارزه با تروریسم بود. در زندگی مثل شهیدان زیست و هیچ گاه از مرگ نهراسید. نامش لرزه بر اندام دشمنان استقلال و آزادی ملت‌های مسلمان می‌افکند و به همه حقیقت جویان و حق طلبان محروم و تحت ستم امید و آرمان می‌داد.

شهادت او مثل زندگی‌اش مایه همبستگی و قوام هر چه بیشتر ملت شریف ایران و همه جوامع مظلوم و مقاوم منطقه و آزادگان سراسر جهان خواهد بود.

این شهادت افتخارآمیز و انگیزه بخش را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همه انقلابیون منطقه و جهان و خانواده سر بلندش تبریک و تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای ملتی که چنین فرزندانی در دامان خود پروراند و برای رهبر فرزانه‌ای که چنین یاورانی را پرورش داد عزت و سربلندی هر چه بیشتر آرزو می‌کنم.

اطمینان دارم که جنایت کاران جنگ افروز آمریکایی بزرگ‌ترین بازندگان این بازی خطرناک در منطقه خواهند بود و به یقین رهروان راه او با تدبیر و دوراندیشی آتش جنگ، تروریسم و تفرقه را از منطقه دور خواهند کرد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور