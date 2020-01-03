انتقاد «سامانتا پاور» از واکنش ترامپ به ترور سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی در عراق، اقدام به انتشار عکسی از پرچم آمریکا در توئیتر کرد.

«سامنتا پاور» نمانیده سابق آمریکا در سازمان ملل، در واکنش به این اقدام ترامپ گفت: پرچم استراتژی نیست. ترامپ در سراسر جهان به عنوان فردی دروغگو شناخته می‌شود. این احتمال وجود دارد که این اقدام ترامپ خیلی سریع به عنوان حرکتی زشت قلمداد شود.

به گزارش مهر، در پی ترور سردار حاج «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در یک پیام توئیتری تصویری از پرچم آمریکا را منتشر کرد.