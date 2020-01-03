  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۲۶

انتقاد «سامانتا پاور» از واکنش ترامپ به ترور سردار سلیمانی

انتقاد «سامانتا پاور» از واکنش ترامپ به ترور سردار سلیمانی

نمانیده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد به انتشار عکس پرچم آمریکا در صفحه رئیس جمهور این کشور در پی شهادت سردار سلیمانی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی در عراق، اقدام به انتشار عکسی از پرچم آمریکا در توئیتر کرد.

«سامنتا پاور» نمانیده سابق آمریکا در سازمان ملل، در واکنش به این اقدام ترامپ گفت: پرچم استراتژی نیست. ترامپ در سراسر جهان به عنوان فردی دروغگو شناخته می‌شود. این احتمال وجود دارد که این اقدام ترامپ خیلی سریع به عنوان حرکتی زشت قلمداد شود.

به گزارش مهر، در پی ترور سردار حاج «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در یک پیام توئیتری تصویری از پرچم آمریکا را منتشر کرد.

کد مطلب 4814896
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه