مجلس به دو فوریت طرح تسهیل اعطای تسهلات بانکی رای مثبت داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی پیشنهاد دو فوریت برای طرح تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها پرداختند.

در مقدمه این طرح یازده ماده ای که به امضا بیش از یکصد نماینده رسیده آمده است با توجه به مشکلات عدیده و همه روزه متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی برای اجراء طرح های تولیدی و عدم کفایت سرمایه بانک ها پس از مشورت با متخصصین و صاحب نظران در امور اقتصادی و بانکی برخی از مسئولان و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی، طرح تسهیل اعطا تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها با قید دو فوریت تقدیم می شود.

ممنوعیت دریافت وثیقه غیر از طرح از متقاضیان، تسریع در اجراء طرح های تولیدی و خدماتی، اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم، تسهیل و تسریع در اعطاء تسهیلات بانکی به متقاضیان، کاهش هزینه طرح ها از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و مالی و ارزی، به نتیجه رسیدن طرح ها و تضمین موفقیت آنها به دلیل تامین منابع مالی سهم الشرکه متقاضی در شروع طرح ها ، تامین منابع مالی بانک ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان سرمایه گذاری ، پرداخت بخشی از بدهی های دولت در شرکت های دولتی به بانک ها و تقویت بنیه مالی بانک ها، استفادهاز سیستم اعتباری به جای گردش وجوه نقد، کمک به اجراء بانکداری بدون ربا و ایجاد فضای مناسب برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتالی از جمله اهداف طراحان و امضاکنندگان این طرح دو فوریتی است.

بر اساس ماده یک این طرح به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمات) دریافت خارج از ارزش روز دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که طرح مجری و توجیه اقتصادی ، فنی و مالی و قابل توهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانک ها ممنوع است.

همچنین بر اساس تبصره 7 ماده یک، کلیه بانک های دولتی موظفند حداقل 50 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمات) جدید یا طرح های توسعه ای واحدهای موجود اختصاص دهند.

بر اساس ماده 8 این طرح نیز به منظور ارتقاء کارایی و هماهنگی اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت بانک ها از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی بانک ها منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانک ها واگذار می گردد.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با دو فوریت این طرح، با 153 رای موافق، 23 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کردند.