دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : دولت نهم اقدامات بزرگی در آموزش عالی انجام داده است که از آن جمله می توان به افزایش بودجه آموزش عالی اشاره کرد.

وی در زمینه بودجه پژوهشی کشور گفت : بودجه پژوهشی کشور افزایش یافته است اما آن رقمی که ما خواستار آن بودیم محقق نشد. وزارت علوم تاکید داشت 2/1 درصد تولید ناخالص ملی یعنی سه هزار میلیارد تومان به پژوهش اختصاص یابد اما متاسفانه محقق نشد البته اگر یک درصد تمام وزارت خانه ها و موسسات دولتی که در بودجه 1386 بر هزینه آن در پژوهش تاکید شده است، درست در جهت تحقیقات هزینه شوند می توان به رقم خوبی دست یافت.





محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در هیئت دولت

محمد مهدی زاهدی تاکید کرد : اگر یک درصد بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی با همکاری دانشگاهها در بخش پژوهش هزینه و پروژه ها تقاضا محور تعریف شوند می توان به تقویت بخش پژوهش کشور امیدوار بود.

وزیر علوم افزود : وزارت علوم با کمک برخی اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه ای را در مورد هزینه یک درصد بودجه وزارت خانه ها و موسسات دولتی در پژوهش تدوین کرده که هفته آینده در هیئت دولت مطرح می شود. امیدواریم این طرح در دولت به تصویب برسد که اگر این امر محقق شود اتفاق خوبی است که در دولت نهم رخ داده است.

زاهدی گفت : در آیین نامه تقدیمی وزارت علوم به دولت، شیوه تعامل دانشگاه ها و سایر وزارت خانه ها و موسسات دولتی مشخص شده است.

وی تاکید کرد : امیدواریم این مصوبه به گونه ای باشد که تعامل و ارتباط تنگاتنگی بین صنعت و دانشگاه ایجاد شود.