۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۴۵

/ در قالبی تصویری /

زندگی و سخنان پیکاسو رمان شد

نویسنده ای به نام " نیک برتوزی " زندگی و سخنان پابلو پیکاسو را به صورت رمانی مصور عرضه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، " سالن " عنوان رمانی است که برتوزی با استفاده از عکس ها، تصاویر، نقاشی ها و سخنان پیکاسوی نقاش منتشر کرده است.

داستان در روندی تاریخی و هنری، مسیر یک قتل مرموز را دنبال می کند و در سیر داستان نیز اطلاعاتی مفید و دقیق از مکتب کوبیسم ارائه می کند.

برتوزی گفته است: من از دوره دانشجویی به پیکاسو علاقه مند بودم و چندین واحد اختیاری هم درمورد تاریخ هنر گذراندم. سپس به تحقیقاتم در مورد پیکاسو، آثار، زندگی و مکتب های رایج در دوره وی پرداختم و تصمیم گرفتم آن را به صورت داستان به خوانندگان و علاقه مندان ارائه کنم؛ چون دراین صورت جذابیت بیشتری دارد.

