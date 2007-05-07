آموزش دائم با رشد رسانه های دیجیتال امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدخت بروجردی گفت : تحقق آرمان آموزش عالی برای همه تنها می تواند از طریق فراهم آوردن زیرساخت های ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی در سراسر کشور صورت گیرد. آماده سازی فضا برای تحقق این امر از طریق برپایی جشنواره هایی مانند جشنواره ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای که به زیر ساخت های فرهنگی توجه ویژه ای دارد امکان پذیر است.

وی افزود: رشد رسانه های دیجیتال در سطح ملی و استفاده صحیح از آنها، مستلزم وجود بسترهای مناسب فرهنگی و آگاه سازی کاربران از فرصت ها و تهدیدهای موجود در اینترنت است که در این صورت آرمان آموزش دائم و مستمر برای همه مردم و در همه سنین، به آسانی قابل دستیابی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تهاجم فرهنگی از طریق اینترنت هشدار داد و گفت: در هزاره سوم، زمان لشکرکشی نظامی به سر رسیده و قدرت ها ترجیح می دهند که با ابزارهای جدید ارتباطی به تخریب فرهنگ دیگر جوامع بپردازند. بنابراین آگاهی در استفاده از این رسانه ها و محکم شدن بنای فرهنگی ضرورت تام دارد.

وی با اشاره به اینکه اینترنت بازار آزاد اندیشه را به وجود آورده است، تصریح کرد: صرف نظر از فرصت هایی که آزادی و فراوانی اطلاعات در دنیا به وجود آورده است، باید مراقب بود که فراوانی رسانه های دیجیتال، مخاطب را دچار بار اضافی اطلاعات و در نتیجه سردرگمی و عدم اعتماد نکند.