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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۷:۵۹

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارش برف و کولاک نقاط مختلف استان زنجان را فرا گرفت

بارش برف و کولاک نقاط مختلف استان زنجان را فرا گرفت

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از افت دما در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: بارش برف و کولاک نقاط مختلف استان زنجان را فرا گرفته است.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی از صبح امروز (شنبه) وارد استان شده است و تا اواخر روز یکشنبه بارش مهمان زنجانی ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه بارش برف استان را فرا می گیرد، اظهار کرد: با توجه به بارش برف احتمال وقوع کولاک در برخی از مناطق استان زنجان وجوددارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: با بارش برف هوای سردی در استان حاکم خواهد شد و در صبحگاه شاهد یخبندان خواهیم بود.

همتی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای فعلی شهر زنجان ۲ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز سردتر شده است.

کد مطلب 4815539

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