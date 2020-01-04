بارش برف و کولاک نقاط مختلف استان زنجان را فرا گرفت

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی از صبح امروز (شنبه) وارد استان شده است و تا اواخر روز یکشنبه بارش مهمان زنجانی ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه بارش برف استان را فرا می گیرد، اظهار کرد: با توجه به بارش برف احتمال وقوع کولاک در برخی از مناطق استان زنجان وجوددارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: با بارش برف هوای سردی در استان حاکم خواهد شد و در صبحگاه شاهد یخبندان خواهیم بود.

همتی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای فعلی شهر زنجان ۲ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز سردتر شده است.