شورای امنیت ملی عراق خواستار تدابیری برای حفظ حاکمیت این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، شورای عالی امنیت ملی عراق جمعه شب به ریاست عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور تشکیل جلسه داد.

بنا بر بیانیه دفتر عادل عبدالمهدی، شورای عالی امنیت ملی عراق در این جلسه تحولات اوضاع امنیتی در این کشور را در پی تجاوز هوایی آمریکا که به شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و شماری از فرماندهان حشدشعبی منجر گردید مورد بحث و بررسی قرار داد.

شورای امنیت ملی عراق بر حمایت از موضع عبدالمهدی در محکومیت نقض حاکمیت عراق و نیز مخالفت با نقض شروط حضور نیروهای آمریکایی در عراق تاکید کرد.

این شورا همچنین از دعوت پارلمان عراق برای تشکیل جلسه فوق العاده به منظور اتخاذ موضع رسمی یکپارچه و اقدامات لازم برای حفظ کرامت و امنیت و حاکمیت عراق حمایت نمود.

نشست شورای عالی امنیت ملی عراق در حالی برگزار شد که شب گذشته پهپادهای آمریکایی در اقدامی خصمانه و تجاوزکارانه فرودگاه بغداد را هدف قرار داده که در این حادثه سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه تعدادی از فرماندهان حشدشعبی به فیض شهادت رسیدند.

پیشتر بسیاری در آمریکا از اقدام شب گذشته دولت ترامپ در حمله موشکی به فرودگاه بغداد که منجر به شهادت سردار سلیمانی شد، انتقاد کرده و این اقدام را باعث تشدید تنش‌ها و در خطر افتادن منافع آمریکا در منطقه عنوان کرده بودند.