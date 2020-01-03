اتحادیه اروپاخواستار رعایت خویشتنداری درخاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه جمعه با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف چرخه خشونت‌ها در عراق شد.

وی در این بیانیه گفت: «چرخه کنونی خشونت در عراق باید پیش از آنکه از کنترل خارج شود، متوقف گردد. اتحادیه اروپا از تمام بازیگران صاحب نفوذ می‌خواهد که در این برهه زمانی حساس حداکثر میزان خویشتنداری و مسئولیت‌پذیری را از خود نشان دهند».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود افزود: «سال‌ها تلاش برای برقراری ثبات در عراق با بروز بحرانی دیگر به خطر می‌افتد و علاوه بر آن، تنش‌های کنونی تمام منطقه را تهدید می‌کند».

بورل در ادامه افزود: «برای ارتقا درک دوجانبه به گفتگوها و تلاش بیشتری نیاز است تا از این طریق به راه‌حلی طولانی مدت برای برقراری ثبات در خاورمیانه دست یابیم. اتحادیه اروپا آماده است تا به تعامل خود با تمام طرف‌ها در راستای مشارکت در کاهش تنش‌ها ادامه دهد».

گفتنی است که این بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی حمله تروریستی نیروهای متجاوز آمریکا به کاروان نیروهای حشد شعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه «ابومهدی المهندس»، معاون فرمانده حشد شعبی عراق منتشر شد.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز جمعه مسئولیت ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس را بر عهده گرفت و در بیانیه‌ای اذعان کرد که این ترور به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است.