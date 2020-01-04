اسامی داوران مسابقات کشتی آزاد جام تختی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دی ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

اسامی داوران قضاوت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

رئیس کمیته داوران و ناظر داوری: ناصر فروتن

داوران درجه یک بین المللی: ۱- محمدابراهیم امامی (تهران) ۲- اردوان صاحب (خوزستان) ۳- سید محمد افتخاریان (البرز) ۴- بهروز زاده هندیجانی (خوزستان) ۵- اکبر نصیری (زنجان) ۶- امیرحسین رهنما (سمنان) ۷- کوروش تقی زاده (بوشهر) ۸- ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) ۹- غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) ۱۰- مزدک گیتی (همدان) ۱۱- بابک امجدی (تهران) ۱۲- محمد رحیم پور (کردستان) ۱۳- مهدی آقاولی (تهران) ۱۴- وحید خوش طینت (تهران) ۱۵- مسعود رستمی پور (تهران) ۱۶- احمد تاجیک (تهران) ۱۷- بهنام شیرمحمدی (تهران) ۱۸- بهروز رضاپور (هرمزگان) ۱۹- کامران سلطانی زاده (تهران) ۲۰- مرتضی زورمند (البرز) ۲۱- هژار عباسی (آذربایجان غربی) ۲۲- داود خوش منظر (تهران) ۲۳- محسن جلیلیان (اروند) ۲۴- رضا علی اصغری (گیلان) ۲۵- ابراهیم رادمرد (گیلان)( ۲۶- علی پورکریم (تهران) ۲۷- سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان غربی) ۲۸- ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان غربی) ۲۹- حسام امامی (خراسان رضوی) ۳۰- ذبیح اله کوهستانی (البرز)

داوران درجه دو بین المللی: ۱- رضا مستجیری (البرز) ۲- علی سلیمانی (کهگیلویه و بویراحمد) ۳- حسین چرمی (زنجان) ۴- ابوالفضل سبزعلی (تهران) ۵- رضا صالح آبادی (خراسان رضوی) ۶- محمد مارزی (هرمزگان) ۷- شیرزاد غلام زاده (لرستان) ۸- محسن عبدالهی (مازندران) ۹- عباس کارگرپور (تهران) ۱۰- رضا نقی لو (زنجان) ۱۱- غلامرضا محمدنژاد (مازندران) ۱۲- محمود مدبر (کرمانشاه) ۱۳- حمیدرضا عابدی (سیستان و بلوچستان) ۱۴- محمدرضا رحیمی (کهگیلویه و بویراحمد) ۱۵- کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) ۱۶- محمودرضا ستوده (لرستان) ۱۷- محمدعلی احمدی (مازندران) ۱۸- سعید نصرت پناه (تهران) ۱۹- عبدالرضا نباتچیان (تهران) ۲۰- قادر باقری (البرز) ۲۱- مسعود مجدی (تهران) ۲۲- جلال طوقی (اردبیل) ۲۳- فرید بهرامی (لرستان) ۲۴- محمود مدبر (کرمانشاه) ۲۵- مهدی شهبازی (کرمانشاه)

داوران درجه سه بین المللی: ۱- مسعود چوبین (همدان) ۲- رحمان دمیرچی (البرز) ۳- حمید دریکوندی (تهران) ۴- سیاوش مهتاب منش (تهران) ۵- سعید عباسی (تهران) ۶- محمد محمودیان (اصفهان) ۷- وحید زارع رفیع (البرز) ۸- علی استیله (تهران) ۹- محمد حدادی (تهران) ۱۰- هومن طهماسبی (خراسان رضوی) ۱۱- ایوب یزدان پور (کرمانشاه) ۱۲- فرشاد امیری (کرمانشاه)