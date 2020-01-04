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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۹

اسامی داوران مسابقات کشتی آزاد جام تختی اعلام شد

اسامی داوران مسابقات کشتی آزاد جام تختی اعلام شد

اسامی داوران قضاوت کننده در چهلمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوانی تختی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دی ماه در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

اسامی داوران قضاوت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

رئیس کمیته داوران و ناظر داوری: ناصر فروتن

داوران درجه یک بین المللی: ۱- محمدابراهیم امامی (تهران) ۲- اردوان صاحب (خوزستان) ۳- سید محمد افتخاریان (البرز) ۴- بهروز زاده هندیجانی (خوزستان) ۵- اکبر نصیری (زنجان) ۶- امیرحسین رهنما (سمنان) ۷- کوروش تقی زاده (بوشهر) ۸- ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) ۹- غلامرضا بهارلو (چهارمحال و بختیاری) ۱۰- مزدک گیتی (همدان) ۱۱- بابک امجدی (تهران) ۱۲- محمد رحیم پور (کردستان) ۱۳- مهدی آقاولی (تهران) ۱۴- وحید خوش طینت (تهران) ۱۵- مسعود رستمی پور (تهران) ۱۶- احمد تاجیک (تهران) ۱۷- بهنام شیرمحمدی (تهران) ۱۸- بهروز رضاپور (هرمزگان) ۱۹- کامران سلطانی زاده (تهران) ۲۰- مرتضی زورمند (البرز) ۲۱- هژار عباسی (آذربایجان غربی) ۲۲- داود خوش منظر (تهران) ۲۳- محسن جلیلیان (اروند) ۲۴- رضا علی اصغری (گیلان) ۲۵- ابراهیم رادمرد (گیلان)( ۲۶- علی پورکریم (تهران) ۲۷- سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان غربی) ۲۸- ابراهیم یزدان پناه (آذربایجان غربی) ۲۹- حسام امامی (خراسان رضوی) ۳۰- ذبیح اله کوهستانی (البرز)

داوران درجه دو بین المللی:  ۱- رضا مستجیری (البرز) ۲- علی سلیمانی (کهگیلویه و بویراحمد) ۳- حسین چرمی (زنجان) ۴- ابوالفضل سبزعلی (تهران) ۵- رضا صالح آبادی (خراسان رضوی) ۶- محمد مارزی (هرمزگان) ۷- شیرزاد غلام زاده (لرستان) ۸- محسن عبدالهی (مازندران) ۹- عباس کارگرپور (تهران) ۱۰- رضا نقی لو (زنجان) ۱۱- غلامرضا محمدنژاد (مازندران) ۱۲- محمود مدبر (کرمانشاه) ۱۳- حمیدرضا عابدی (سیستان و بلوچستان) ۱۴- محمدرضا رحیمی (کهگیلویه و بویراحمد) ۱۵- کاظم عقیقی (خراسان جنوبی) ۱۶- محمودرضا ستوده (لرستان) ۱۷- محمدعلی احمدی (مازندران) ۱۸- سعید نصرت پناه (تهران) ۱۹- عبدالرضا نباتچیان (تهران) ۲۰- قادر باقری (البرز) ۲۱- مسعود مجدی (تهران) ۲۲- جلال طوقی (اردبیل) ۲۳- فرید بهرامی (لرستان) ۲۴- محمود مدبر (کرمانشاه) ۲۵- مهدی شهبازی (کرمانشاه)

داوران درجه سه بین المللی: ۱- مسعود چوبین (همدان) ۲- رحمان دمیرچی (البرز) ۳- حمید دریکوندی (تهران) ۴- سیاوش مهتاب منش (تهران) ۵- سعید عباسی (تهران) ۶- محمد محمودیان (اصفهان) ۷- وحید زارع رفیع (البرز) ۸- علی استیله (تهران) ۹- محمد حدادی (تهران) ۱۰- هومن طهماسبی (خراسان رضوی) ۱۱- ایوب یزدان پور (کرمانشاه) ۱۲- فرشاد امیری (کرمانشاه)

کد مطلب 4815679

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