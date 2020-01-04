خبرگزاری مهر گروه، دین و اندیشه_ مرتضی نجفی قدسی: «مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُواالله عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی‏ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلاً» (احزاب، آیه ۲۳) از مؤمنان مردانی هستند که آنچه را با خدا بر سر آن پیمان بستند با صداقت به عهد و پیمان وفا کردند، پس برخی از آنها بر پیمان خویش استوار مانده و به شهادت رسیدند و

برخی دیگر هم در انتظار شهادت و لقای الهی هستند و هیچ تغییری در عهد و پیمان خود نداشتند. «دیشب ارواح طیبه شهیدان، روح مطهر حاج قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند.» (از پیام رهبر معظم انقلاب).

صبح جمعه سیزدهم دی‌ماه ناگهان خبر شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همچنین برادر مجاهد ابومهدی المهندس فرمانده دلاور بسیج مردمی عراق (الحشدالشعبی) به‌سرعت در فضای رسانه‌ای پیچید و همگان را در بُهت و حیرت این جنایت فرو برد.

خبر بسیار تأسف‌آوری بود، اما از آن طرف ارواح طیبه شهیدان والا مقام در نیمه‌های شب جمعه در انتظار ملاقات روح مطهر مجاهد عظیم‌الشأن سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانش بودند. (طوبی لهم و حسن مآب)

شرح دلاوری‌های حاج قاسم سلیمانی در سال‌های دفاع مقدس و فرماندهی لشکر کرمانی‌ها و همچنین مبارزات بی‌امان وی با گروه‌های تروریستی مانند داعش و النصره در سوریه و عراق فصل بسیار مهمی از مجاهدت‌های وی را تشکیل می‌دهد که مجموعه آنها کتاب‌های قطوری خواهد شد.

او از خوشنام‌ترین چهره‌های محبوبی بود که در دل ملت بزرگ ایران و همچنین در نزد ملت‌های مظلوم منطقه مخصوصاً سوریه، لبنان، عراق و یمن و عموم مجاهدان و رزمندگان مقاومت فلسطین بسیار امیدبخش و اثرگذار بود و همواره موجب قوت قلب آنها می‌شد.

امام امیرالمؤمنین علی (ع) هنگامی که خبر شهادت مالک اشتر را شنیدند بر بالای منبر رفتند و پس از گفتن کلمه استرجاع (انا لله و انا الیه راجعون) فرمودند: الا انَّ مالِکَ بنَ الحارِثِ قَد قَضی نَحبَهُ، واوفی بِعَهدِهِ، ولَقِی رَبَّهُ، فَرَحِمَ‌الله مالِکاً! لَو کانَ جَبَلاً لَکانَ فِنداً ولَو کانَ حَجَراً لَکانَ صَلداً. للهِِ مالِکٌ! وما مالِکٌ! وهَل قامَتِ النِّساءُ عَن مِثلِ مالِک! وهَل مَوجودٌ کَمالِک!

یعنی بدانید که مالک بن حارث روزگار خود را به پایان برد و به پیمان خویش وفا نمود و به دیدار پروردگارش شتافت. خدا مالک را بیامرزد، اگر کوه می‌بود قله‌ای دست‌نیافتنی و دور و بلند می‌نمود! و اگر سنگ بود، صخره‌ای سخت می‌نمود! مالک برای خدا بود، مالک چه کسی بود؟! آیا ممکن است زنان مانند مالک را بزایند؟! و آیا در روزگار ما کسی مانند مالک هست؟!

جایگاه رفیع سردار بزرگ اسلام شهید قاسم سلیمانی نیز به نظر می‌رسد در نزد رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به مثابه جایگاه بلند مالک اشتر در نزد امیرالمؤمنین (ع) بوده است و رشادت‌ها و مجاهدت‌های طولانی وی در مواجهه با دشمنان ملت ایران مخصوصاً کمک به ملت‌های مظلوم منطقه در مبارزه با عناصر آمریکایی و رژیم صهیونیستی و گروه‌های دست‌نشانده مرتجعین عرب و وهابیون خون‌آشام بیانگر شجاعت‌های او در عرصه جهاد بود که همواره لرزه بر اندام دشمنان می‌انداخت.

وجود حاج‌قاسم سلیمانی و برادر مجاهد ابومهدی المهندس در مبارزات با داعش در عراق و سوریه بسیار مهم و اثرگذار بود تا جایی که منجر به آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش شد ولی آمریکای جنایتکار در طول این مبارزات بارها علاوه بر حمایت‌های لجستیکی و تسلیحاتی از داعش، هرگاه در جبهه‌ای پیروزی مجاهدان اسلامی را قریب‌الوقوع می‌دید، سعی می‌کرد با بمباران مواضع نیروهای حشدالشعبی شکست داعش را به تأخیر بیندازد و هم‌اکنون نیز بارها با حمله به پایگاه‌های حشدالشعبی در عراق و مبارزان حزب‌الله در سوریه سعی کرده است تا انتقام شکست داعش را از آنها بگیرد.



نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقه‌ای آنها این بود که خونخوارترین و جلادترین افراد را به نام دولت اسلامی شام و عراق (داعش) در سوریه و عراق حاکم کنند و با اشغال بسیاری از سرزمین‌های سوریه و عراق دست به کشتارهای وحشیانه‌ای زدند و رعب و وحشت زیادی در ملت‌ها ایجاد کردند ولی به همت مجاهدانی چون سردار قاسم سلیمانی‌ها و ابومهدی المهندس‌ها ملت‌های مظلوم عراق و سوریه از چنگال خون‌آشامان داعشی پرورده آمریکا نجات پیدا کردند امّا آمریکا دست از توطئه برنداشت و در یکسال گذشته با اختلاف‌افکنی در بین دولت و ملت عراق سعی کرد تا مجاهدان و مبارزان حشدالشعبی را در انزوا قرار دهد که خوشبختانه با بیداری ملت عراق و تدابیر حضرت آیت‌الله سیستانی نتوانست به اهداف خود برسد.

قطعاً مهمترین پیامدی که شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان و عجین شدن خون آنها با یکدیگر دارد، وحدت بیش از پیش ملت‌های ایران و عراق خواهد بود و نقشه‌های تفرقه‌افکنانه آمریکا و اسرائیل و دولتهای عربی همپیمان آنها را خنثی خواهد کرد و بیداری ملت‌ها را در پی خواهد داشت و محور مقاومت هم نه‌تنها تضعیف نشده بلکه با قوت بیشتری و با عزم راسخ‌تری به راه خود ادامه خواهد داد.

امیدواریم ملت بزرگ عراق دوران سخت مبارزه با داعش که تا نزدیکی دروازه‌های بغداد پیش رفته بود و از صحرای عرعر در بیست کیلومتری نجف قرار گرفته بود و با خمپاره‌هایشان اطراف کربلا را نیز هدف قرار می‌دادند و در پی تسخیر و تخریب حرم‌های اهل‌بیت (ع) بودند را از یاد نبرند و با همبستگی ملی و حمایت از حشدالشعبی و مرجعیت اعلی در نجف بتوانند بر توطئه‌های دشمنان ملت عراق فائق آیند.

آنچه مسلم است جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران همواره حامی و پشتیبان ملت بزرگ عراق در مواجهه با دشمنان مشترک بوده است و امنیت عراق را همانند امنیت خود می‌داند و ناامنی در این کشور را به هیچ‌وجه برنمی‌تابد و وجود کشور عراق بزرگ و متحد و قدرتمند را در کنار خود مغتنم می‌داند تا با توجه به مشترکات بسیار زیادی که بین دو ملت ایران و عراق هست و عشق حسینی و مراقد مطهر ائمه اطهار (ع) هم سبب تعمیق این ارتباط شده است، انشاالله روز بروز شاهد پیشرفت همکاری‌های دو کشور در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی باشیم.