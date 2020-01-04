به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسم عزاداری هیئت‌های سینه زنی و زنجیر زنی در پادگان سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان طی امروز شنبه رأس ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.

همچنین بزرگداشت شهید والامقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مصلای الغدیر خرم آباد و با حضور اقشار مختلف مردم، ارگان‌های دولتی، نظامی، نهادهای مذهبی و… فردا یکشنبه ۱۵ دی ماه رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

مراسم شبی با قرآن به همراه عزاداری در حسینیه ثارالله (ع) سپاه ناحیه خرم آباد با حضور عموم مردم شریف خرم آباد و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران فردا یکشنبه ۱۵ دی ماه رأس ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش، جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان، استاندار لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، فرمانده انتظامی لرستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.