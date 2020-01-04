  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۲

«ترس» به فوتبال آمریکا رسید/ اردوی آماده‌سازی در قطر لغو شد!

«ترس» به فوتبال آمریکا رسید/ اردوی آماده‌سازی در قطر لغو شد!

اردوی تیم ملی فوتبال آمریکا در کشور قطر به دلیل تحولات اخیر منطقه ای به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال آمریکا با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط به وجودآمده فعلی در منطقه آسیا، فوتبال ایالات متحده تصمیم به سفر به قطر برای اردوی آماده سازی تیم ملی مردان در ژانویه را به تعویق انداخت.

در ادامه این بیانیه آمده است: در همین حال، ما در حال آماده سازی برای بازی مقابل کاستاریکا در تاریخ ۱ فوریه در پارک ورزشی Dignity Health در کارسون ، کالیفرنیا هستیم. همچنین با اتحادیه فوتبال قطر در ارتباط هستیم در زمان مناسب دیگری بتوانیم از میهمان نوازی این کشور استفاده کنیم.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال آمریکا برنامه آماده سازی تیم ملی مردان این کشور در سال ۲۰۲۰ با برگزاری بازی دوستانه در اول فوریه سال جاری میلادی با تیم ملی کاستاریکا آغاز خواهد شد.

قرار بود اردوی ۲۰ روزه تیم ملی فوتبال آمریکا از پانزدهم دیماه در قطر برگزار شود که مسئولان این کشور این اردو را لغو کردند.

کد مطلب 4815808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها