به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال آمریکا با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط به وجودآمده فعلی در منطقه آسیا، فوتبال ایالات متحده تصمیم به سفر به قطر برای اردوی آماده سازی تیم ملی مردان در ژانویه را به تعویق انداخت.

در ادامه این بیانیه آمده است: در همین حال، ما در حال آماده سازی برای بازی مقابل کاستاریکا در تاریخ ۱ فوریه در پارک ورزشی Dignity Health در کارسون ، کالیفرنیا هستیم. همچنین با اتحادیه فوتبال قطر در ارتباط هستیم در زمان مناسب دیگری بتوانیم از میهمان نوازی این کشور استفاده کنیم.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال آمریکا برنامه آماده سازی تیم ملی مردان این کشور در سال ۲۰۲۰ با برگزاری بازی دوستانه در اول فوریه سال جاری میلادی با تیم ملی کاستاریکا آغاز خواهد شد.

قرار بود اردوی ۲۰ روزه تیم ملی فوتبال آمریکا از پانزدهم دیماه در قطر برگزار شود که مسئولان این کشور این اردو را لغو کردند.