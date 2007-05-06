تدوین منشور اتحاد ملی ضروری است

به گزارش مهر ، حجت الاسلام سید حسن ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: اتحاد ملی و انسجام اسلامی باید در دو بعد داخل و خارج از کشور مورد توجه نهادهای نظام قرار گیرد که دفتر تبلیغات اسلامی نیز با ایجاد کمیته ای راهکارهای اجرایی شدن اتحاد ملی و انسجام اسلامی را بررسی می کند.

وی گفت: اتحاد ملی به اتحاد میان قومیتها و فرق خلاصه نمی شود بلکه پیش از همکاری باید منشور اتحاد ملی و استراتژی تقریب را تدوین کنیم .

وی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان نماد روشنفکری حوزه های علمیه مطرح است و نخستین نهاد فرهنگی ، علمی و حوزوی است که همراه با پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده و با تجربه ربع قرنی خود آماده همکاری با نهادهای مختلف نظام است.

وی افزود: کمتر حوزه ای در علوم دینی یافت می شود که این نهاد در آن حرکت علمی انجام نداده باشد.

وی از تبیین و گسترش باورها و ارزشهای دینی و تعمیق و توسعه دانش و معرفت اسلامی به عنوان ماموریتهای اصلی دفتر تبلیغات اسلامی نام برد و اظهار داشت: هم اکنون دفتر تبلیغات اسلامی در سه محور تبلیغ و آموزش مبلغ ، آموزش توسط دانشگاه باقرالعلوم تا مقطع دکتری و پژوهش توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی مشغول به فعالیت است .

حجت الاسلام ربانی ادامه داد: این نهاد از پیشگامان عرصه آزاداندیشی و تولید علم در حوزه های علمیه بوده است که در سالهای نخستین در پی فرهنگ سازی و بعد از آن در پی تعمیق کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی بوده است، به گونه ای که به طور متوسط در هر هفته یک کرسی را برگزار می کند.

وی از راه اندازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات و شبهات در آینده از سوی دفتر تبلیغات خبر داد و گفت: هم اکنون طبق برنامه چهارم توسعه کشور ساماندهی پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی کشور بر عهده این نهاد قرار داده شده است که این ستاد و هم اکنون در حال فعالیت است و مجموعه بزرگی از سؤالات و پاسخهای مختلف را جمع آوری کرده است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به فعالیت بوستان کتاب به عنوان ناشر این نهاد افزود: بوستان کتاب از محدود مؤسسات انتشاراتی کشور است که تاکنون بیست بار به عنوان ناشر برگزیده کشور و یا دیگر حوزه های کشور انتخاب شده است.

وی گفت: مؤسسه پژوهشی انتظار نور نخستین نهاد فعال در موضوع مهدویت در کشوراست که در زمینه علمی، پژوهشی و تبلیغی فعالیت های مؤثری داشته که هر سال اقدام به برگزاری گفتمائهای مهدویت همزمان با ایام نیمه شعبان می نماید.

حجت الاسلام ربانی از دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان پیشگام هنر دینی در کشور نام برد و گفت: این نهاد در آموزش و حمایت از طرحهای هنری آمادگی کامل دارد تا از هنرمندان طلاب حمایتهای مادی و معنوی را انجام دهد.

وی گفت: مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم نیز به عنوان بزرگترین مرکز قرآنی کشورهم اکنون در حال تهیه پروژه های بزرگی چون دایرة المعارف قرآن ، تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن است که بعضی از این پروژه ها در جهان اسلام بی نظیر است.